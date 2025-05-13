Начался суд по делу P. Diddy: свидетели рассказали об издевательствах над бывшей девушкой​

В первый день заседания, 12 мая, в суде Манхэттена выступил 41-летний Дэниел Филипп. Он работает стриптизером и эскортником. В 2012 году его впервые пригласили на девичник, где присутствовал P. Diddy. С тех пор рэпер регулярно звал его на частные выступления.

Филипп рассказал, что как минимум шесть раз P. Diddy вынуждал его заниматься сексом с бывшей девушкой рэпера - Кэсси Вентурой: «Там были бутылочки с детским маслом и смазкой. Он просто говорил нам, чтобы мы использовали больше масла». Сам P. Diddy наблюдал за всем, а иногда снимал на камеру.

Кроме того, Филипп рассказал, что стал свидетелем избиения Вентуры: «Мистер Комбс вышел из комнаты, и я увидел, как мимо нее пролетела бутылка и ударилась о стену. Это было похоже на бутылку из-под спиртного. Мистер Комбс подошел к Кэсси. Он схватил ее за волосы и потащил в спальню. Она кричала. Мистер Комбс затащил ее в спальню, и я слышал, как он, судя по звукам, бил ее. Вентура говорила: "Прости, прости". Потом я спросил ее, почему она остается с этим парнем. Я пытался объяснить ей, что она в реальной опасности. Она настаивала, что все в порядке, что с ней все хорошо».