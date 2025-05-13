Начался суд по делу P. Diddy: свидетели рассказали об издевательствах над бывшей девушкой​

В Нью-Йорке начался суд по делу рэпера P. Diddy (настоящее имя - Шон Комбс). Его обвинили в торговле людьми, изнасилованиях и педофилии.
В первый день заседания, 12 мая, в суде Манхэттена выступил 41-летний Дэниел Филипп. Он работает стриптизером и эскортником. В 2012 году его впервые пригласили на девичник, где присутствовал P. Diddy. С тех пор рэпер регулярно звал его на частные выступления.
Филипп рассказал, что как минимум шесть раз P. Diddy вынуждал его заниматься сексом с бывшей девушкой рэпера - Кэсси Вентурой: «Там были бутылочки с детским маслом и смазкой. Он просто говорил нам, чтобы мы использовали больше масла». Сам P. Diddy наблюдал за всем, а иногда снимал на камеру.
Кроме того, Филипп рассказал, что стал свидетелем избиения Вентуры: «Мистер Комбс вышел из комнаты, и я увидел, как мимо нее пролетела бутылка и ударилась о стену. Это было похоже на бутылку из-под спиртного. Мистер Комбс подошел к Кэсси. Он схватил ее за волосы и потащил в спальню. Она кричала. Мистер Комбс затащил ее в спальню, и я слышал, как он, судя по звукам, бил ее. Вентура говорила: "Прости, прости". Потом я спросил ее, почему она остается с этим парнем. Я пытался объяснить ей, что она в реальной опасности. Она настаивала, что все в порядке, что с ней все хорошо».
Прокурор утверждает также, что «издевательства над Вентурой - лишь вершина айсберга». Он утверждает, что P. Diddy также изнасиловал помощницу и похитил сотрудника.
В 2023 году Кэсси Вентура первой обвинила P. Diddy в насилии. Певица, которая встречалась с ним около десяти лет, рассказала, что он избивал ее, принуждал к сексу, заставлял употреблять наркотики и заниматься сексом с другими мужчинами, снимая это на видео. Кэсси требовала от Комбса 30 миллионов долларов, угрожая выпустить разоблачительную книгу, но позже они заключили мировое соглашение.
В мае 2024 года CNN опубликовал видео, где он избивает Вентуру в отеле. Рэпер извинился и признал вину, но против него все равно завели дело. В 2024 году его арестовали. Сама же Кэсси Вентура недавно сообщила, что ждет третьего ребенка.
После дела Кэсси против P. Diddy начали выдвигать иски и другие жертвы. Сейчас рэпер арестован по обвинениям в секс-торговле и изнасилованиях, которые он якобы совершал на своих «белых вечеринках». На них, по слухам, присутствовали голливудские звезды, среди которых: Леонардо ДиКаприо, Эштон Кутчер, Пэрис Хилтон и многие другие. После этого в Сети появилось много теорий: так, например, в причастности к преступлениям P. Diddy подозревают рэпера Jay-Z и Бейонсе, а самого P. Diddy обвиняют в насилии еще и над Джастином Бибером.