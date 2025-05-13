ВИДЕО «Ты когда-нибудь бывал в Ирландии?» Ответ Томми Кэша вызвал бурю негодования у поклонников Евровидения

В швейцарском Базеле вот-вот стартует первый полуфинал Евровидения-2025. Во вторник вечером на сцену выйдет также представляющий Эстонию Томми Кэш.

Неожиданно представитель Эстонии оказался под шквалом критики со стороны поклонников.

В Сети стремительно распространяется интервью Томми ирландскому изданию. Когда журналист спрашивает музыканта, был ли он когда-нибудь в Ирландии, Кэш отвечает: «В Ирландии? Мы же там были, да? Привет Конору Макгрегору. Кажется, он станет следующим президентом Ирландии».

Однако именно это высказывание возмутило поклонников конкурса, ведь в прошлом году звезду MMA Макгрегора признали виновным в изнасиловании. Кроме того, он известен как большой сторонник Трампа. Еще в марте Postimees писал, что Трамп принимал в Белом доме бывшего ирландского бойца. Макгрегор якобы заявил, что планирует баллотироваться в президенты своей страны с антимиграционной программой, чтобы «сделать Ирландию снова великой».

«Это многое говорит о самом Томми, мерзко!» - пишут в комментариях под видео. «Не забывайте, что он передал привет Макгрегору, которого признали насильником!»

«У меня всегда были смешанные чувства по отношению к Томми Кэшу... Но теперь еще и Макгрегор?» - написал кто-то.

Смотрите тот самый момент: