Все, что нужно знать о Евровидении в этом году: фавориты, скандалы и особенности

Можно ли доверять букмекерам?

Оценки букмекеров далеко не всегда предсказывают конечный результат Евровидения, но за последние пять лет они ошиблись только один раз: в 2024 году фаворитом букмекеров была Хорватия, а Швейцария была лишь третьей по вероятности победы.

В дополнение, при прогнозе вероятного победителя также можно обратить внимание на результаты опросов пользователей, опубликованные на сайте EurovisionWorld.com. За десять лет они ошибались лишь дважды: в 2016 году и 2024.

Скандалы, скандалы, скандалы

Пение по-мальтийски

Мальтийская певица Мириана Конте выиграла в январе национальный отбор с песней под названием Kant («пение» в переводе с мальтийского). Песня вызвала неоднозначную реакцию из-за того, что kant звучит как английское слово cunt («вульва», но в британском и американском английском используется как ругательство).

Изначально EBU одобрило текст песни. Правила Евровидения, однако, не позволяют использовать в песнях ругательства, а номера участников должны быть подходящими для просмотре конкурса со всей семьей.

Мириана Конте на официальной церемонии открытия Евровидения-2025. Фото: Fabrice Coffrini

В итоге Мириана Конте поменяла провокационное название на Sevring («служение»; в припеве она изначально пела serving kant, что звучит как сленговое обозначание уверенного себе человека в квир- и драг-культуре). Само слово kant было заменено на ah.

Конечно, в процессе мальтийцы осудили EBU за дискриминацию национального языка.

Итальянцы против кофе

Другой скандал - это реакция итальянцев на композицию Томми Кэша.