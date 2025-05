Все, что нужно знать о Евровидении в этом году: фавориты, скандалы и особенности

Однако итальянцы оставляли под видео в YouTube позитивные комментарии: «Я буду голосовать за Эстонию!», «No stresso, no stresso, don't need to be depresso (строчка из песни - прим. ред. Би-би-си.) - я как итальянец, пожалуй, набью себе такую татуировку».