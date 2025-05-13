76-летнего Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии над двумя женщинами на съемках фильма в 2021 году, приговорив его к 18 месяцам лишения свободы условно, сообщает Associated Press.
Обвинение просило для актера реальный срок, а также штраф в размере 20 тысяч евро. Сам Депардье на заседании не присутствовал. Ранее он заявил, что не признает свою вину.
Актера задержали в Париже в апреле прошлого года после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. В одном из случаев актера обвинили в харассменте на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Заявительницами стали 54-летняя художница по декорациям и 34-летняя ассистентка режиссера.
Во время судебного процесса Депардье объяснял свое поведение «русской натурой» и признал, что «иногда бывает грубоват», использовал вульгарную и сексуализированную лексику на съемочной площадке и что во время ссоры схватил за бедра декоратора, но отрицал, что его поведение носило сексуальный характер. В 2023 году одна из женщин, которая обвиняла актера в харассменте, покончила с собой.
Жерар Депардье снялся более чем в 200 фильмах, среди которых «Беглецы», «Простая формальность» и «Соседка». Обладатель премий «Сезар» и «Золотой глобус». В 2012 году Депардье отказался от французского гражданства, протестуя против налога для самых богатых, вскоре после этого он получил российский паспорт. В 2022 году Депардье осудил полномасштабное вторжение РФ в Украине, но заявил, что продолжает считать себя «русским».