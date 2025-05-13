Жерара Депардье признали виновным в сексуальном насилии

Обвинение просило для актера реальный срок, а также штраф в размере 20 тысяч евро. Сам Депардье на заседании не присутствовал. Ранее он заявил, что не признает свою вину.

Актера задержали в Париже в апреле прошлого года после того, как более десяти женщин обвинили его в сексуальном насилии. В одном из случаев актера обвинили в харассменте на съемочной площадке фильма «Зеленые ставни» в 2021 году. Заявительницами стали 54-летняя художница по декорациям и 34-летняя ассистентка режиссера.

Во время судебного процесса Депардье объяснял свое поведение «русской натурой» и признал, что «иногда бывает грубоват», использовал вульгарную и сексуализированную лексику на съемочной площадке и что во время ссоры схватил за бедра декоратора, но отрицал, что его поведение носило сексуальный характер. В 2023 году одна из женщин, которая обвиняла актера в харассменте, покончила с собой.