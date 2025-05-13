УЛИЧНЫЙ ОПРОС Жители Таллинна признались, будут ли болеть за Томми Кэша: «Espresso Macchiato звучит как-то скучно!»

Екатерина признается, что уже достаточно давно не следит за Евровидением, а причина тому проста - неинтересно. «Но на Томми Кэша, может, посмотрю: мне нравится его песня», - говорит она и добавляет: «В десятку лучших он точно войдет».

«Смотреть Евровидение не буду», - отмечает Виктор, объясняя причину тем, что никогда не был заинтересован этим мероприятием: «Просто музыка не моя, видимо». А за Томми Кэшом, который уже сегодня выйдет на сцену Евровидения, Виктор следит довольно давно, хотя последнее время интерес к артисту угас.

«Для меня, например, Espresso Macchiato звучит как-то скучно! Но итальянцам, вроде, она особенно понравилась», - говорит Виктор. По его мнению, шанс на победу у Томми Кэша все же есть: «Я думаю, он займет второе или третье место».

Юлия смотреть Евровидение тоже не будет. Она признается, что не является большим фанатом музыки и обо всех результатах спокойно прочитает утром следующего дня. «Еще, наверное, одна из причин, - что слишком поздно все это проходит! Ночью!» - говорит она. И ведь правда, прямая трансляция начинается только в 22:00.

«Да, уже, по-моему, только из утюга не поет эта песня! - говорит Юлия об Espresso Macchiato. - Она такая, что постоянно хочется ее напевать». На вопрос, какое место Томми Кэш может занять на Евровидении, жительница отвечает: «Не могу здесь никакого комментария дать, потому что я не отслеживаю музыкальные тенденции и не могу быть объективной. Конечно, всегда хочется, чтобы мы там где-то наверху оказались!»