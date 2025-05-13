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ВИДЕО Что дарят журналистам в этом году на Евровидении?

Если еще два года назад каждый журналист получал крем для рук и масло для волос, то в этом году подарков уже не дарят.
Если еще два года назад каждый журналист получал крем для рук и масло для волос, то в этом году подарков уже не дарят. Фото: Elu24

Как выглядит гигантская пресс-комната, куда съехались журналисты со всего мира, чтобы освещать Евровидение-2025?

В Базеле (Швейцария) пресс-комната разместилась в просторном ледовом дворце, который на время Евровидения превратили в полноценное рабочее пространство с длинными столами и удлинителями.

Огромный зал, в котором собрались журналисты и блогеры, приехавшие освещать мероприятие, находится прямо рядом с ареной St. Jakobshalle, где проходит песенный конкурс.

В предыдущие годы аккредитованные журналисты получали от главного спонсора Евровидения - бренда Moroccanoil - пакет с разными подарками, но с каждым годом его содержимое становилось все скромнее.

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Если еще два года назад каждый журналист получал крем для рук и масло для волос, то в этом году подарков уже не дарят. Единственное, что получают блогеры и журналисты - розовую бутылку, в которую можно набирать воду из автоматов, расположенных в разных уголках зала.

Смотри видео и загляни внутрь пресс-комнаты Евровидения:

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