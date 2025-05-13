Строгое табу: слово, которое нельзя произносить вслух на круизном лайнере

Тиктокер Марк Себастьян рассказал, что время обеда на круизном лайнере он отметил, что их судно было лишь «на сто футов длиннее Титаника». Эта ремарка стала причиной крайне неудобной ситуации, признается блогер.
«Упали столовые приборы, официанты ахнули... мертвая тишина. Вы не должны говорить о Титанике. Кто это знал? Я - нет!» - рассказал блогер.
Оказывается, на круизных лайнерах действует неписаное правило, которое запрещает упоминать о печально известном «Титанике» - пассажирском судне, которое стало главным символом крупной морской катастрофы. По крайней мере, этим можно сильно расстроить персонал и других пассажиров.
Марк также отметил, что после упоминания «Титаника» его подружка, которая находилась рядом, прошептала ему: «Об этом не разрешено говорить».
Подписчики блогера подтвердили, что упоминать крупнейшую морскую катастрофу, находясь на палубе круизного лайнера - действительно плохая идея и вообще - табу.
«Сказать "Титаник" - это то же самое, что кричать "бомба" в аэропорту», - написала одна из пользовательница под видео.