Строгое табу: слово, которое нельзя произносить вслух на круизном лайнере

«Упали столовые приборы, официанты ахнули... мертвая тишина. Вы не должны говорить о Титанике. Кто это знал? Я - нет!» - рассказал блогер.​

Оказывается, на круизных лайнерах действует неписаное правило, которое запрещает упоминать о печально известном «Титанике» - пассажирском судне, которое стало главным символом крупной морской катастрофы. По крайней мере, этим можно сильно расстроить персонал и других пассажиров.​

Марк также отметил, что после упоминания «Титаника» его подружка, которая находилась рядом, прошептала ему: «Об этом не разрешено говорить».

Подписчики блогера подтвердили, что упоминать крупнейшую морскую катастрофу, находясь на палубе круизного лайнера - действительно плохая идея и вообще - табу.