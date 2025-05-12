Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Нина Гребешкова

На 95-м году жизни скончалась вдова режиссера Леонида Гайдая - звезда фильма «Бриллиантовая рука» актриса Нина Гребешкова, сообщают российские СМИ.
«10 мая 2025 года на 95-м году ушла из жизни любимая актриса многих поколений, заслуженная артистка РФ Нина Павловна Гребешкова», - пишут российские СМИ. Причина смерти артистки не раскрывается.
Прощание с Ниной Гребешковой пройдет 14 мая на Кунцевском кладбище. Церемония состоится в закрытом формате.
Нина Гребешкова родилась в Москве. Сразу после окончания школы она поступила во ВГИК и уже на первом курсе снялась в фильме «Смелые люди». После завершения обучения в 1954 году начала работать в Театре-студии киноактера, где служила до 1990 года. За свою карьеру актриса сыграла примерно в 130 фильмах.
Наибольшую известность ей принесли роли в картинах «Бриллиантовая рука», «Не может быть!», «Спортлото-82» и «12 стульев».