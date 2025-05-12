Умерла звезда «Бриллиантовой руки» Нина Гребешкова

Нина Гребешкова родилась в Москве. Сразу после окончания школы она поступила во ВГИК и уже на первом курсе снялась в фильме «Смелые люди». После завершения обучения в 1954 году начала работать в Театре-студии киноактера, где служила до 1990 года. За свою карьеру актриса сыграла примерно в 130 фильмах.