В определенное время и без пены: ученые рассказали, как принимать ванну правильно

Оказывается, большинство из нас делает это неправильно. Нет, речь идет о заполнении не налоговой деклараций, а ванны. Новые исследования показывают, что у расслабления в теплой воде есть своя четкая формула, и она вовсе не включает пену и кипяток.
Когда лучше всего?
Идеальное время для ванны - воскресенье в 20:00. Именно в этот момент, по мнению 2000 опрошенных британцев, купание превращается в настоящий ритуал восстановления.
Какая температура воды?
Оптимальная - 39,8°C, не выше. Хотя каждый четвертый признается: любит, чтобы пар шел из ушей - до 45°C. Но ученые предупреждают: слишком горячая вода сушит кожу и перегружает сердце. Не горячитесь.
Пена - нет, свечи - да
Идеальная ванна - без пены. Лучше добавить морскую соль или эфирные масла - не меньше десяти капель.
Сколько времени?
Оптимальная продолжительность - 22 минуты. После 28 минут возрастает риск обезвоживания. Так что не читайте там роман - оставьте Достоевского на кресле.
Как создать настроение?
Эксперт Тима Холлингера советует:
- убрать душевую занавеску (даже если она с котиками),
- вымыть ванну (это важно),
- зажечь свечи,
- добавить одну соль или 10 капель эфирного масла,
- включить музыку, но не из фитнес-зала,
- держать под рукой пушистые полотенца,
- поставить немного зелени - растения в ванной творят чудеса.
Бонус: как выглядит идеальный день
Если вы настроены на полный самоуход, добавьте и это. Канадские ученые составили «код идеального дня»:
- 6 часов - с семьей,
- 2 - с друзьями,
- 1,5 - на общение,
- 2 - на спорт,
- 1 - на еду и напитки,
- не больше 6 - на работу,
- и хотя бы 15 минут - на дорогу, чтобы переосмыслить все вышеперечисленное.
Идеальный день? Возможно. Хотя если честно - успеть принять ванну по науке тоже уже неплохо.