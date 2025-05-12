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В определенное время и без пены: ученые рассказали, как принимать ванну правильно

Фото статьи
Фото: Shutterstock

Оказывается, большинство из нас делает это неправильно. Нет, речь идет о заполнении не налоговой деклараций, а ванны. Новые исследования показывают, что у расслабления в теплой воде есть своя четкая формула, и она вовсе не включает пену и кипяток.

Когда лучше всего?

Идеальное время для ванны - воскресенье в 20:00. Именно в этот момент, по мнению 2000 опрошенных британцев, купание превращается в настоящий ритуал восстановления.

Какая температура воды?

Оптимальная - 39,8°C, не выше. Хотя каждый четвертый признается: любит, чтобы пар шел из ушей - до 45°C. Но ученые предупреждают: слишком горячая вода сушит кожу и перегружает сердце. Не горячитесь.

Пена - нет, свечи - да

Идеальная ванна - без пены. Лучше добавить морскую соль или эфирные масла - не меньше десяти капель.

Сколько времени?

Оптимальная продолжительность - 22 минуты. После 28 минут возрастает риск обезвоживания. Так что не читайте там роман - оставьте Достоевского на кресле.

Как создать настроение?

Эксперт Тима Холлингера советует:

  • убрать душевую занавеску (даже если она с котиками),
  • вымыть ванну (это важно),
  • зажечь свечи,
  • добавить одну соль или 10 капель эфирного масла,
  • включить музыку, но не из фитнес-зала,
  • держать под рукой пушистые полотенца,
  • поставить немного зелени - растения в ванной творят чудеса.

Бонус: как выглядит идеальный день

Если вы настроены на полный самоуход, добавьте и это. Канадские ученые составили «код идеального дня»:

  • 6 часов - с семьей,
  • 2 - с друзьями,
  • 1,5 - на общение,
  • 2 - на спорт,
  • 1 - на еду и напитки,
  • не больше 6 - на работу,
  • и хотя бы 15 минут - на дорогу, чтобы переосмыслить все вышеперечисленное.

Идеальный день? Возможно. Хотя если честно - успеть принять ванну по науке тоже уже неплохо.

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