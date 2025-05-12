Женщина, обвинившая принца Эндрю в насилии, боялась потерять миллионы незадолго до смерти

41-летняя Джуффре, одна из наиболее известных обвинительниц финансиста Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл, ранее также обвинила принца Эндрю в сексуальном насилии. В феврале 2022 года она получила от принца Эндрю 12 млн долларов США в рамках внесудебного соглашения.

По информации СМИ, незадолго до своей смерти Джуффре находилась в состоянии сильного стресса, опасаясь потерять значительные средства в судебной тяжбе с Риной О. Кроме того, она испытывала депрессию на фоне распада брака и разлада в отношениях с тремя детьми.

«Вирджиния была подавлена в течение нескольких недель до своей смерти. Она чувствовала, что все, за что боролась, рушится. Ее состояние усугублялось многолетними травмами, пережитыми в связи с делом Эпштейна», - отметил источник, близкий к семье.

Иск Рины О касается серии публикаций Джуффре, включая посты в соцсетях, интервью и книгу мемуаров Billionaire’s Playboy Club, в которых, по утверждению О, содержались клеветнические и оскорбительные утверждения. Адвокаты художницы утверждают, что Джуффре злонамеренно распространяла ложные сведения, понимая их потенциальный резонанс на фоне широко освещаемого дела Эпштейна.

По данным источников, юридическая команда принца Эндрю рассматривала возможность использовать иск Рины О для нового судебного разбирательства с Джуффре по делу о клевете.

Тем временем стало известно, что в распоряжении ФБР находятся десятки тысяч видеозаписей, сделанных Эпштейном, на которых могут быть запечатлены встречи Джуффре с влиятельными фигурами, в том числе с принцем Эндрю. Об этом заявила бывший генеральный прокурор Флориды Пэм Бонди.