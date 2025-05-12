Названы четыре средневековые жемчужины Европы

Если вы планируете насладиться очарованием Старого Света, то, вероятно, первыми на ум приходят такие страны, как Франция, Италия и Испания. Как бы великолепно это ни звучало, идиллические образы Европы - с мерцающей Эйфелевой башней и городами в пастельных тонах, идеально подходящими для Instagram, - на деле не всегда соответствуют реальности, особенно если учесть толпы туристов и высокие цены.

К счастью, в Европе можно открыть для себя гораздо больше, если вы готовы выйти за рамки популярных глянцевых блогов о путешествиях.

Гданьск, Польша

Этот яркий портовый город недалеко от Балтийского побережья словно сошел с обложки детской книги сказок: он красочный, с восьмиугольными башнями, остроконечными крышами и расписными фасадами. Хотя город был практически полностью отстроен после разрушений Второй мировой войны, он всё равно сохраняет средневековое очарование.

Что касается цен, Гданьск - один из самых доступных городов для отдыха в Европе: по данным Budget Your Trip, туристы обычно тратят здесь около 35 евро в день на питание, 8,40 евро на транспорт и 52 евро на проживание.

Брно, Чехия