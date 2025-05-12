Названы четыре средневековые жемчужины Европы

На фоне того, как многие популярные туристические направления в Европе захлебываются от толп туристов, путешественники пытаются разыскать альтернативные скрытые жемчужины для отдыха, которые при этом еще и являются бюджетными. Туристическое издание Travel Off Path выделило четыре волшебных средневековых городка Европы, которые стоит посетить этим летом, сообщает Unian.
Если вы планируете насладиться очарованием Старого Света, то, вероятно, первыми на ум приходят такие страны, как Франция, Италия и Испания. Как бы великолепно это ни звучало, идиллические образы Европы - с мерцающей Эйфелевой башней и городами в пастельных тонах, идеально подходящими для Instagram, - на деле не всегда соответствуют реальности, особенно если учесть толпы туристов и высокие цены.
К счастью, в Европе можно открыть для себя гораздо больше, если вы готовы выйти за рамки популярных глянцевых блогов о путешествиях.
Гданьск, Польша
Этот яркий портовый город недалеко от Балтийского побережья словно сошел с обложки детской книги сказок: он красочный, с восьмиугольными башнями, остроконечными крышами и расписными фасадами. Хотя город был практически полностью отстроен после разрушений Второй мировой войны, он всё равно сохраняет средневековое очарование.
Что касается цен, Гданьск - один из самых доступных городов для отдыха в Европе: по данным Budget Your Trip, туристы обычно тратят здесь около 35 евро в день на питание, 8,40 евро на транспорт и 52 евро на проживание.
Брно, Чехия
Большинство туристов устремляются к пейзажам, усеянным шпилями, в переполненную чешскую столицу Прагу, однако ее менее известный «брат» Брно тоже имеет чем удивить. Второй по величине город страны располагает хорошо сохранившимся старым центром с мощёными улицами и площадями с кафе, а также множеством исторических памятников.
В сравнении с Прагой это довольно бюджетное направление: здесь можно потратить примерно 36,80 евро в день на еду, 2,60 евро на общественный транспорт и 60,70 евро на отели.
Печ, Венгрия
Этот 2000-летний город на юге Венгрии ведёт свою историю от римского поселения и гордится тем, что является одним из самых ранних центров христианства в Европе. Его раннехристианский некрополь IV века - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО -включает сложную систему подземных гробниц, богато украшенных христианскими символами. Величественный собор Печа, шедевр романской архитектуры, был возведён в 1009 году.
По оценкам Budget Your Trip, на питание здесь уходит около 20,20 евро в день, 7,30 евро на транспорт (хотя город вполне можно обойти пешком), а проживание обходится примерно в 31,30 евро за ночь.
Тимишоара, Румыния
Самый элегантный город западной Румынии, на архитектуру которого сильно повлияла австро-венгерская культура, может и не обладать драматичностью Бухареста или готической атмосферой Брашова, но у него есть множество своих достоинств. Старый город Тимишоары сосредоточен вокруг просторной центральной площади, окружённой величественными зданиями в мягких габсбургских тонах с декоративными фасадами и коваными балконами.
Здесь можно довольно сытно питаться всего за 35,90 евро в день, на транспорт уйдет около 11 евро, а отели в среднем стоят 46 евро за ночь.