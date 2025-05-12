На Каннском кинофестивале запретили «голые» платья

В этом году фестиваль откроется показом картины Амели Боннэн «Уехать однажды» в культовом кинозале «Луи Люмьер». Перед премьерой организаторы предписали консервативный дресс-код для всех гостей: смокинги и пиджаки для мужчин, а для женщин - вечерние платья в пол, коктейльные платья мини, брючные костюмы и нарядные топы будут предпочтительнее образов, привлекающих внимание.

«Из соображений приличия нагота на красной дорожке, как и в любой другой зоне фестиваля, запрещена. Всем, кто не соблюдает эти правила, будет запрещен доступ на красную дорожку», - говорится в заявлении руководителей фестиваля.

Организаторам пришлось пойти на этот шаг, чтобы подавить тренд на «голые» платья и провокационные наряды, которые за последние годы стали обычным делом на дорожке. Откровенные образы гостей якобы привлекают к себе гораздо больше внимания, чем сам фестиваль и показанные фильмы.

В прошлом году Белла Хадид произвела фурор своим выходом в Каннах в прозрачном платье Saint Laurent, а в 2023 году звездой фестиваля стала Ирина Шейк, когда появилась в прозрачном платье Gucci. За последние пару лет в откровенных нарядах на фестивале также блистали: Ева Лонгория, Наташа Поли, Кендалл Дженнер, Джулия Фокс и многие другие.