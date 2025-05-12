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В правилах Евровидения кардинальные перемены: как теперь будут объявлять финалистов

Открытие Евровидения-2025. Представитель Эстонии Томми Кэш на бирюзовой дорожке.
Открытие Евровидения-2025. Представитель Эстонии Томми Кэш на бирюзовой дорожке. Фото: DENIS BALIBOUSE

На международном песенном конкурсе Евровидение, открытие которого уже состоялось в швейцарском городе Базель, ввели новые правила, пишет ТСН.

Изменения зрители смогут увидеть уже в первом полуфинале, который начнется 13 мая в 22:00. Ведущие будут по-другому объявлять финалистов. Если раньше они просто с интригой называли страны, которые прошли в финал, то теперь процедура изменилась, о чем сообщил Европейский вещательный союз (EBU).

Согласно новым правилам, ведущие будут объявлять трех участников, тем временем камеры будут направлены на них, а соответствующие изображения будут транслироваться на экране. После этого один из них пройдет дальше.

Следует отметить, что представитель страны может еще пройти эту процедуру, если его имя в первый раз не объявили, но не более трех раз. Таким образом, и будет сохраняться интрига, и внимание будет приковано именно к участникам, а не к ведущим. Последнего десятого финалиста будут объявлять уже в традиционном формате.

Отметим, уже во вторник, 13 мая, в 22:00 отгремит первый полуфинал Евровидения-2025, где за право пройти в грандфинал сразится и Эстония, которую в этом году представляет Томми Кэш.

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