В правилах Евровидения кардинальные перемены: как теперь будут объявлять финалистов

На международном песенном конкурсе Евровидение, открытие которого уже состоялось в швейцарском городе Базель, ввели новые правила, пишет ТСН.
Изменения зрители смогут увидеть уже в первом полуфинале, который начнется 13 мая в 22:00. Ведущие будут по-другому объявлять финалистов. Если раньше они просто с интригой называли страны, которые прошли в финал, то теперь процедура изменилась, о чем сообщил Европейский вещательный союз (EBU).
Согласно новым правилам, ведущие будут объявлять трех участников, тем временем камеры будут направлены на них, а соответствующие изображения будут транслироваться на экране. После этого один из них пройдет дальше.
Следует отметить, что представитель страны может еще пройти эту процедуру, если его имя в первый раз не объявили, но не более трех раз. Таким образом, и будет сохраняться интрига, и внимание будет приковано именно к участникам, а не к ведущим. Последнего десятого финалиста будут объявлять уже в традиционном формате.
Отметим, уже во вторник, 13 мая, в 22:00 отгремит первый полуфинал Евровидения-2025, где за право пройти в грандфинал сразится и Эстония, которую в этом году представляет Томми Кэш.