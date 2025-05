Томми Кэш зажжет в Нарве: фестиваль Station Narva 2025 объявил первых участников

Efterklang, инди-группа из Дании, за 20 лет успела стать любимцами публики и критиков. Их седьмой альбом Things We Have In Common, вышедший в прошлом году, получил высокие оценки от музыкального портала Pitchfork. Нарва примет их впервые - и это обещает стать одним из главных событий фестиваля.