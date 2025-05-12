Томми Кэш зажжет в Нарве: фестиваль Station Narva 2025 объявил первых участников

Абонементы на Station Narva 2025 до полуночи понедельника, 12 мая, доступны по сниженной цене - 45 евро - в интернет-магазине TMW и на сайте Piletilevi. В этом году фестиваль также предлагает молодежные абонементы и абонементы Station Narva PLUS со скидкой 30%.

Центральной локацией музыкальной программы вновь станет Нарвский музей, расположенный в замке Германа. В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, здесь выступят Томми Кэш, nublu, Naissoo Freeform Quartet, Vaiko Eplik ja Eliit, INGA и Efterklang. Открытие фестиваля состоится в четверг, 4 сентября, специальной программой с участием вокального ансамбля Estonian Voices. Кроме того, концерты пройдут и на сцене прибрежного Art Club Ro-Ro.

Томми Кэш привезет в Нарву свой фирменный микс ироничного саунда и абсурдистского юмора, завоевавшего сердца публики далеко за пределами Эстонии. На фестивале прозвучит и его хит Espresso Macchiato, с которым он выступает на Евровидении-2025, а также узнаваемые вирусящиеся танцевальные движения.

nublu, недавно уже выступавший в Нарве по случаю Дня Европы, вернется осенью с новой программой: прозвучат свежие хиты и проверенный временем шлягер 2019 года für Oksana, тесно связанный с городом на границе.

Вайко Эплик и его супергруппа Eliit исполнят композиции из альбома Lähen müüjaks, основанные на поэзии Бетти Альвер, а также хиты из разных периодов творчества артиста.