Томми Кэш зажжет в Нарве: фестиваль Station Narva 2025 объявил первых участников

С 4 по 7 сентября в Нарве вновь пройдет фестиваль музыки и городской культуры Station Narva. Организаторы раскрыли первые имена участников музыкальной программы: на сцену выйдут сцены Томми Кэш и nublu, джаз-фьюжн коллектив Naissoo Freeform Quartet, а также датская инди-группа Efterklang.
Абонементы на Station Narva 2025 до полуночи понедельника, 12 мая, доступны по сниженной цене - 45 евро - в интернет-магазине TMW и на сайте Piletilevi. В этом году фестиваль также предлагает молодежные абонементы и абонементы Station Narva PLUS со скидкой 30%.
Центральной локацией музыкальной программы вновь станет Нарвский музей, расположенный в замке Германа. В пятницу и субботу, 5 и 6 сентября, здесь выступят Томми Кэш, nublu, Naissoo Freeform Quartet, Vaiko Eplik ja Eliit, INGA и Efterklang. Открытие фестиваля состоится в четверг, 4 сентября, специальной программой с участием вокального ансамбля Estonian Voices. Кроме того, концерты пройдут и на сцене прибрежного Art Club Ro-Ro.
Томми Кэш привезет в Нарву свой фирменный микс ироничного саунда и абсурдистского юмора, завоевавшего сердца публики далеко за пределами Эстонии. На фестивале прозвучит и его хит Espresso Macchiato, с которым он выступает на Евровидении-2025, а также узнаваемые вирусящиеся танцевальные движения.
nublu, недавно уже выступавший в Нарве по случаю Дня Европы, вернется осенью с новой программой: прозвучат свежие хиты и проверенный временем шлягер 2019 года für Oksana, тесно связанный с городом на границе.
Вайко Эплик и его супергруппа Eliit исполнят композиции из альбома Lähen müüjaks, основанные на поэзии Бетти Альвер, а также хиты из разных периодов творчества артиста.
Живая легенда эстонского джаза Тыну Наиссоо представит в Нарве свою новую формацию - Naissoo Freeform Quintet. Ожидается настоящая феерия фьюжна, фанка, психоделии и фри-джаза, воплощённая на одноименном альбоме коллектива, высоко оценённом критиками.
INGA, которая открывала прошлогодний фестиваль с программой, посвящённой Яаку Йоале, в этом году возвращается с новым имиджем, ярким танцевальным шоу и саундом, вдохновленным R&B, хаусом и техно.
Efterklang, инди-группа из Дании, за 20 лет успела стать любимцами публики и критиков. Их седьмой альбом Things We Have In Common, вышедший в прошлом году, получил высокие оценки от музыкального портала Pitchfork. Нарва примет их впервые - и это обещает стать одним из главных событий фестиваля.
Фестиваль откроется 4 сентября бесплатным концертом в Нарвском колледже Тартуского университета. На сцену выйдет отмеченный наградами вокальный секстет Estonian Voices под руководством Кадри Вооранд. В программе - песни из последнего альбома Kallimale, сочетающие джаз, эстонский и африканский фольклор.
Полная программа фестиваля и новые участники будут объявлены летом.
Помимо музыкальной части, фестиваль традиционно предложит художественную программу, экскурсии, городские акции, совместные трапезы и проекты «Молодежной лаборатории» Station Narva.
До полуночи 12 мая абонементы продаются по цене 45 евро. С 13 мая - 55 евро, с сентября - 65 евро. Молодежный абонемент стоит на 30% дешевле. Абонемент Station Narva PLUS за 100 евро включает в себя дополнительные экскурсии, гастрономические мероприятия и другие бонусы.
Билеты на отдельные дни поступят в продажу после объявления полной музыкальной программы.
Организаторы фестиваля - MTÜ Muusikanädal и OÜ Shiftworks в сотрудничестве с нарвской командой. В подготовке и реализации фестиваля активно участвует молодежь Ида-Вирумаа, задействованная в проекте «Молодежная лаборатория», поддержанном Фондом справедливого перехода. Ребята работают над собственными инициативами - от цифровых решений до маркетинга и новых форматов взаимодействия с публикой.
Партнеры: Нарвский музей, Art Club Ro-Ro, BAZAR, Нарвская арт-резиденция, Piletilevi, Narva Hotell, Нарвская эстонская гимназия, kood/jõhvi, VitaTiim. Информационные партнеры - Põhjarannik , Elu24 и Raadio 2.
Фестиваль проходит при поддержке города Нарва, Министерства культуры, Фонда интеграции и Fortaco Estonia.