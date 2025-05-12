ВИДЕО Насильник из Таллинна отправился за решетку на длительный срок

По словам судьи, гражданин Ганы Обенга пользовался беспомощностью женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Он умышленно отвозил их в свою съемную квартиру и вступал с ними в половую связь против их воли. Хотя сам мужчина своей вины не признает, согласно решению уездного суда ему предстоит провести за решеткой более семи лет.