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ВИДЕО Насильник из Таллинна отправился за решетку на длительный срок

Перевод: Герман Аверьянов

По словам судьи, гражданин Ганы Обенга пользовался беспомощностью женщин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Он умышленно отвозил их в свою съемную квартиру и вступал с ними в половую связь против их воли. Хотя сам мужчина своей вины не признает, согласно решению уездного суда ему предстоит провести за решеткой более семи лет.

В последний день мая прошлого года Мозес Квабена Манасе Обенг встретил в таллиннском ночном клубе Paparazzi молодую женщину. Поскольку та была пьяна и жила далеко, мужчина предложил ей переночевать у него. Позднее потерпевшая рассказала, что верила: мужчина действительно позволит ей просто выспаться.

Однако утром она обнаружила, что ее изнасиловали. В панике она выбежала из квартиры и позвонила в службу экстренной помощи. Сам Обенг заявил в суде, что половой акт произошел по обоюдному согласию и что якобы инициатива исходила от самой потерпевшей.

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