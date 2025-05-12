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ВИДЕО Представительницы Латвии на Евровидении-2025 удивили Томми Кэша необычным подарком

Фото статьи
Фото: Reuters/AP/Scanpix/TVNET kolāža

Латвийская группа Tautumeitas отправилась на Евровидение не с пустыми руками. Они создали специальный кофе, которым угостили и скандального эстонского рэпера Томми Кэша.

В коротком видеоролике участницы группы Tautumeitas любезно называют Томми королем кофе, дарят ему свой кофе, говоря, что зерна наполнены магией и энергией.

Когда Томми Кэш спрашивает, каков он на вкус, девушки хитро отвечают, что кофе вобрал в себя все ароматы мира.

Томми не остается в долгу, улыбается и предлагает зрителям купить его, рекламируя как лучший кофе в мире. Кэш обещает попробовать его и вынести свой вердикт.

Церемония с подарком завершилась теплыми объятиями.

Как известно, Томми Кэш будет представлять Эстонию на конкурсе Евровидение с песней Espresso Macchiato.

В этом году конкурс песни Евровидение пройдет в Базеле, Швейцария, с 13 по 17 мая.

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