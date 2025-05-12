ВИДЕО Представительницы Латвии на Евровидении-2025 удивили Томми Кэша необычным подарком

В коротком видеоролике участницы группы Tautumeitas любезно называют Томми королем кофе, дарят ему свой кофе, говоря, что зерна наполнены магией и энергией.

Когда Томми Кэш спрашивает, каков он на вкус, девушки хитро отвечают, что кофе вобрал в себя все ароматы мира.

Томми не остается в долгу, улыбается и предлагает зрителям купить его, рекламируя как лучший кофе в мире. Кэш обещает попробовать его и вынести свой вердикт.

Церемония с подарком завершилась теплыми объятиями.

Как известно, Томми Кэш будет представлять Эстонию на конкурсе Евровидение с песней Espresso Macchiato.