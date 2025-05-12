Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами.
Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. Под номером 4 выступил представитель Эстонии - Томми Кэш - и прошел в финал!
Аналитики единодушны: харизма Томми, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в соцсетях дают ему весомое преимущество. Смотрите и комментируйте Евровидение-2025 вместе с нами!
В финал прошли: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.
В первом полуфинале выступили и автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.
Второй полуфинал состоится 15 мая, финал - 17 мая!