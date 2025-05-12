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СМОТРИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! Второй полуфинал Евровидения-2025: кто из участников пройдет дальше? (11)

Обновлено 15 мая 2025, 09:27
Фото статьи
Фото: Baden Roth/Scanpix

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами. 

Во вторник, 13 мая, в швейцарском Базеле прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. Под номером 4 выступил представитель Эстонии - Томми Кэш - и прошел в финал!

Аналитики единодушны: харизма Томми, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в соцсетях дают ему весомое преимущество. Смотрите и комментируйте Евровидение-2025 вместе с нами!

В финал прошли: Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина.

В первом полуфинале выступили и автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.

Второй полуфинал состоится 15 мая, финал - 17 мая!

Фото статьи
Фото: Скриншот с официального сайта Евровидения
Комментарии (11)

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