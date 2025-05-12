СМОТРИТЕ С НАМИ! Евровидение-2025: что букмекеры предсказывают Томми Кэшу перед полуфиналом?

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025, которое стартовало в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами. Тем временем букмекеры активно прогнозируют, кто из самых обсуждаемых участников сможет завоевать симпатии жюри и зрителей. Присоединяйтесь к нам!
По прогнозам букмекеров, представитель Эстонии Томми Кэш уверенно попадет в финал Евровидения. В финале ему предсказывают 8-е место. Первый полуфинал конкурса состоится уже завтра, 13 мая, в швейцарском Базеле.
В первом полуфинале Томми Кэшу предстоит конкурировать с представителями таких стран, как Швеция, Украина, Норвегия и Бельгия. Несмотря на сильных соперников, аналитики единодушны: харизма Томми, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в соцсетях дают ему весомое преимущество. Песня Espresso Macchiato прозвучит под четвертым номером в первом полуфинале! Смотрите и комментируйте Евровидение-2025 вместе с нами!
Смотрите, как перед первым полуфиналом Евровидения выглядит прогноз букмекеров.