СМОТРИТЕ С НАМИ! Евровидение-2025: что букмекеры предсказывают Томми Кэшу перед полуфиналом?

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025, которое стартовало в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами. Тем временем букмекеры активно прогнозируют, кто из самых обсуждаемых участников сможет завоевать симпатии жюри и зрителей. Присоединяйтесь к нам!