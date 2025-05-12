Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами.
В четверг, 15 мая, в швейцарском Базеле прошел второй полуфинал песенного конкурса Евровидение-2025. В финал прошли наши соседи - Латвия, Литва и Финляндия.
Вот так выглядит порядок выступлений стран в финале Евровидения-2025:
1. Норвегия
2. Люксембург
3. Эстония
4. Израиль
5. Литва
6. Испания
7. Украина
8. Великобритания
9. Австрия
10. Исландия
11. Латвия
12. Нидерланды
13. Финляндия
14. Италия
15. Польша
16. Германия
17. Греция
18. Армения
19. Швейцария
20. Мальта
21. Португалия
22. Дания
23. Швеция
24.Франция
25. Сан-Марино
26. Албания