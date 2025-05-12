ОНЛАЙН-БЛОГ Пройдет ли Эстония в финал Евровидения-2025? Смотрите первый полуфинал вместе с нами!

Уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле проходит первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. На этом этапе свои выступления представляют участники из 15 стран, а в финал пройдут только пять из них. В первом полуфинале под номером 4 выступает представитель Эстонии - Томми Кэш.

В первом полуфинале Томми Кэшу предстоит конкурировать с представителями таких стран, как Швеция, Украина, Норвегия и Бельгия. Несмотря на сильных соперников, аналитики единодушны: харизма Томми, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в соцсетях дают ему весомое преимущество. Песня Espresso Macchiato прозвучит под четвертым номером в первом полуфинале! Смотрите и комментируйте Евровидение-2025 вместе с нами!

Список участников первого полуфинала

1. Исландия. Группа Væb - Róa

2. Польша. Юстина Стечковская - GAJA

3. Словения. Клемен - How Much Time Do We Have Left

4. Эстония. Томми Кэш - Espresso Macchiato

5. Украина. Ziferblat - Bird of Pray

6. Швеция. Kaj - Bara bada bastu

7. Португалия. Napa - Deslocado

8. Норвегия. Кайл Алессандро - Lighter

9. Бельгия. Red Sebastian - Strobe Lights

10. Азербайджан. Mamagama - Run With U

11. Сан-Марино. Габри Понте - Tutta l’Italia

12. Албания. Shkodra Elektronike - Zjerm

13. Нидерланды. Клод - C'est La Vie

14. Хорватия. Марко Бошняк - Poison Cake

15. Кипр. Theo Evan - Shh

В первом полуфинале выступят автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.