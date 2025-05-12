ОНЛАЙН-БЛОГ Пройдет ли Эстония в финал Евровидения-2025? Смотрите первый полуфинал вместе с нами!

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025, которое стартовало в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами.
Уже сегодня, 13 мая, в швейцарском Базеле проходит первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2025. На этом этапе свои выступления представляют участники из 15 стран, а в финал пройдут только пять из них. В первом полуфинале под номером 4 выступает представитель Эстонии - Томми Кэш.
В первом полуфинале Томми Кэшу предстоит конкурировать с представителями таких стран, как Швеция, Украина, Норвегия и Бельгия. Несмотря на сильных соперников, аналитики единодушны: харизма Томми, нестандартный подход к шоу и стремительно растущая популярность в соцсетях дают ему весомое преимущество. Песня Espresso Macchiato прозвучит под четвертым номером в первом полуфинале! Смотрите и комментируйте Евровидение-2025 вместе с нами!
Список участников первого полуфинала
1. Исландия. Группа Væb - Róa
2. Польша. Юстина Стечковская - GAJA
3. Словения. Клемен - How Much Time Do We Have Left
4. Эстония. Томми Кэш - Espresso Macchiato
5. Украина. Ziferblat - Bird of Pray
6. Швеция. Kaj - Bara bada bastu
7. Португалия. Napa - Deslocado
8. Норвегия. Кайл Алессандро - Lighter
9. Бельгия. Red Sebastian - Strobe Lights
10. Азербайджан. Mamagama - Run With U
11. Сан-Марино. Габри Понте - Tutta l’Italia
12. Албания. Shkodra Elektronike - Zjerm
13. Нидерланды. Клод - C'est La Vie
14. Хорватия. Марко Бошняк - Poison Cake
15. Кипр. Theo Evan - Shh
В первом полуфинале выступят автоматически попадающие в финал Испания, Италия и Швейцария.