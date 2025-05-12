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ОНЛАЙН-БЛОГ Гранд-финал Евровидения-2025: болеем за Томми Кэша вместе! (10)

Обновлено 17 мая 2025, 21:57
Томми Кэш на Евровидении-2025.
Томми Кэш на Евровидении-2025. Фото: Heikki Saukkomaa/SIPA

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами. 

​Вот так выглядит порядок выступлений стран в финале Евровидения-2025:

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Исландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания
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