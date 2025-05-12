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ОНЛАЙН-БЛОГ Финал Евровидения сегодня: смотрите вместе с нами! (9)

Обновлено 17 мая 2025, 19:11
Репетиция Томми Кэша перед финалом Евровидения-2025.
Репетиция Томми Кэша перед финалом Евровидения-2025. Фото: Heikki Saukkomaa/SIPA

Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами. 

​Вот так выглядит порядок выступлений стран в финале Евровидения-2025:

  1. Норвегия
  2. Люксембург
  3. Эстония
  4. Израиль
  5. Литва
  6. Испания
  7. Украина
  8. Великобритания
  9. Австрия
  10. Исландия
  11. Латвия
  12. Нидерланды
  13. Финляндия
  14. Италия
  15. Польша
  16. Германия
  17. Греция
  18. Армения
  19. Швейцария
  20. Мальта
  21. Португалия
  22. Дания
  23. Швеция
  24. Франция
  25. Сан-Марино
  26. Албания
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