Портал Limon внимательно следит за всеми яркими моментами Евровидения-2025 в Швейцарии. В этом году Эстонию представляет эпатажный Томми Кэш с песней Espresso Macchiato, которую уже подхватила вся Европа и даже за ее пределами.
Вот так выглядит порядок выступлений стран в финале Евровидения-2025:
- Норвегия
- Люксембург
- Эстония
- Израиль
- Литва
- Испания
- Украина
- Великобритания
- Австрия
- Исландия
- Латвия
- Нидерланды
- Финляндия
- Италия
- Польша
- Германия
- Греция
- Армения
- Швейцария
- Мальта
- Португалия
- Дания
- Швеция
- Франция
- Сан-Марино
- Албания