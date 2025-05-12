ВИДЕО «Он должен выйти на сцену вместе с Томми!» Победитель Евровидения-2009 исполнил хит Espresso Macchiato на скрипке

Александр Рыбак - норвежский певец, скрипач, композитор и актер белорусско-русского происхождения. 16 мая 2009 года он выступил от Норвегии на конкурсе песни Евровидение в Москве и одержал победу с песней Fairytale, набрав 387 баллов. Композицию написал сам Рыбак, вдохновившись норвежской народной музыкой, и после Евровидения песня стала хитом во всей Европе.

Сейчас Рыбак внимательно следит за конкурсом, который в этом году проходит в Швейцарии, и, судя по всему, одной из его любимых песен стала Espresso Macchiato в исполнении Томми Кэш. «Нам было так весело снимать это», - говорит Александр Рыбак о ролике, размещенном в Facebook, который был записан вместе с норвежским танцевальным гуру Кетилем Крогстадом.

Александра Рыбака тронула песня Томми Кэша. Фото: Ekraanitõmmis videost.

На YouTube музыкант опубликовал еще одно видео, где исполняет песню Espresso Macchiato.

«Тебе стоит чаще исполнять мелодии на скрипке», - пишет один из восторженных поклонников в комментариях.

«Тебе нужно выступить на сцене вместе с Томми», - считает другой комментатор.

​«Хорошая песня, но, судя по твоей одежде, скажу, что ты скорее работаешь на рынке, чем в Starbucks», - пошутил третий поклонник, комментируя наряд Рыбака во время исполнения Espresso Macchiato. Для выступления Александр Рыбак выбрал длинный фартук и надел его вместо рубашки.