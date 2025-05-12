ФОТО «Ношу с собой перцовый баллончик»: жительница Ласнамяэ боится выходить из дома

В своем письме Александра рассказала, что живет в Ласнамяэ, на улице Викерлазе. «Вблизи моего дома расположен магазин Grossi и злополучный бар "У Палыча". Ежегодно, с наступлением теплой погоды, пьющие слетаются сюда, как пчелы на мед. Каждый день я вынуждена проходить мимо - по пути на работу или просто в магазин - и каждый раз внутри все сжимается», - делится она.