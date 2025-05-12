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ФОТО «Ношу с собой перцовый баллончик»: жительница Ласнамяэ боится выходить из дома

Компании, распивающие алкоголь в Ласнамяэ.
Компании, распивающие алкоголь в Ласнамяэ. Фото: фото читателя

В редакцию Limon.ee обратилась жительница Таллинна Александра. Она рассказала, что с наступлением теплых дней рядом с ее домом стало тревожно и небезопасно. По ее словам, каждый день там собираются компании людей, которые распивают алкоголь, громко кричат и часто ведут себя агрессивно.

В своем письме Александра рассказала, что живет в Ласнамяэ, на улице Викерлазе. «Вблизи моего дома расположен магазин Grossi и злополучный бар "У Палыча". Ежегодно, с наступлением теплой погоды, пьющие слетаются сюда, как пчелы на мед. Каждый день я вынуждена проходить мимо - по пути на работу или просто в магазин - и каждый раз внутри все сжимается», - делится она.

Фото, сделанное Александрой в другой день. Судя по элементам одежды, на снимке те же люди, что и на предыдущем фото.
Фото, сделанное Александрой в другой день. Судя по элементам одежды, на снимке те же люди, что и на предыдущем фото. Фото: фото читателя
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