ПОДБОРКА МЕСТ Не хочешь смотреть Евровидение в одиночку? Вот где будет точно весело

Таллинн

Cinamon

13, 15 и 17 мая в 22:00 в кинотеатре Cinamon T1 можно будет посмотреть Евровидение-2025. Вас ждет прямая трансляция на огромном экране, качество изображения и звука, как будто вы сами сидите в зрительном зале арены! Удобные кресла, уютная атмосфера, но самое интересное - конкурс нарядов.

«Это не просто совместный просмотр - это настоящий праздник блеска и стиля, и мы хотим увидеть, как ты сияешь! Блестки, пайетки, яркие цвета, смелые аксессуары, больше гламура и эффекта! Лучший образ получит особый приз!» - пишут организаторы.

Программа:

21:30 - Сбор гостей и приветственный напиток

21:45 - Выбор лучшего костюма

22:00 - Прямая трансляция

Больше информации ищите здесь.

Bad Habits

В субботу, 17 мая, поддержать своих любимых участников можно будет в ресторане Bad Habits (Копли, 1). Вас ждут не только вкусные напитки, но и бургер «Томми Кэш».

Подробнее здесь.

Desire Bar

В самом сердце Таллинна бар Desire приглашает всех фанатов Евровидения провести вечер финала вместе.

«Смотрите конкурс в прямом эфире на двух больших экранах. Танцуйте и веселитесь всю ночь! Приходите с друзьями и погрузимся в атмосферу Евровидения по полной!»

Вся информация здесь.

RuddyXL