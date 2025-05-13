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ПОДБОРКА МЕСТ Не хочешь смотреть Евровидение в одиночку? Вот где будет точно весело

Томми Кэш на церемонии открытия Евровидения-2025.
Томми Кэш на церемонии открытия Евровидения-2025. Фото: Peter Schneider

Первый полуфинал Евровидения в Базеле (Швейцария) начнется уже сегодня. И если вам не хочется смотреть песенный конкурс в одиночестве, а собраться с друзьями вне дома, то ​мы подготовили для вас список мест, где можно весело и комфортно наслаждаться каждым моментом Евровидения.

Таллинн

Cinamon

13, 15 и 17 мая в 22:00 в кинотеатре Cinamon T1 можно будет посмотреть Евровидение-2025. Вас ждет прямая трансляция на огромном экране, качество изображения и звука, как будто вы сами сидите в зрительном зале арены! Удобные кресла, уютная атмосфера, но самое интересное - конкурс нарядов.

«Это не просто совместный просмотр - это настоящий праздник блеска и стиля, и мы хотим увидеть, как ты сияешь! Блестки, пайетки, яркие цвета, смелые аксессуары, больше гламура и эффекта! Лучший образ получит особый приз!» - пишут организаторы.

Программа:

  • 21:30 - Сбор гостей и приветственный напиток
  • 21:45 - Выбор лучшего костюма
  • 22:00 - Прямая трансляция

Больше информации ищите здесь.

Bad Habits 

В субботу, 17 мая, поддержать своих любимых участников можно будет в ресторане Bad Habits (Копли, 1). Вас ждут не только вкусные напитки, но и бургер «Томми Кэш». 

Подробнее здесь.

Desire Bar

В самом сердце Таллинна бар Desire приглашает всех фанатов Евровидения провести вечер финала вместе.  

«Смотрите конкурс в прямом эфире на двух больших экранах. Танцуйте и веселитесь всю ночь! Приходите с друзьями и погрузимся в атмосферу Евровидения по полной!»

Вся информация здесь.

RuddyXL

Финалом Евровидения можно будет насладиться и в столичном ночном клубе. Здесь вас ждет не только трансляция грандиозного шоу на большом экране, но и зажигательная музыка, коктейли и закуски, вдохновленные странами-участницами, а также викторина на проверку своих знаний о песенном конкурсе.

«Оденьтесь как ваш любимый артист Евровидения или приходите в том, в чем вам будет удобно. Главное, возьмите с собой энтузиазм и готовьтесь к незабываемому вечеру», - добавляют организаторы.

Больше информации ищите здесь.

Philly Joe's

17 мая всех желающих ждут в джаз-клубе Philly Joe’s, где пройдет совместный просмотр финала Евровидения! Мероприятие начинается в 20:00, вход бесплатный, а за десять евро можно забронировать отдельный столик.

Подробнее смотрите здесь.

Akadeemia Kohv

Ценителей комфорта в субботу приглашают в уютное кафе, расположенное в Мустамяэ.

«В субботу, 17 мая мы вместе смотрим прямую трансляцию, наслаждаемся тематическими угощениями и десертами, болеем за любимых исполнителей и, конечно, пьем эспрессо-макиато по специальной цене», - пишут организаторы.

Гостей ждет также игра «Угадай победителя», мини-конкурс на лучший образ и, конечно же, небольшие, но приятные призы.

Дополнительная информация здесь.

BH Pub

17 мая в байкерском пабе в Мустамяэ любители живой музыки смогут насладиться грандиозным финалом Евровидения!

Уютная атмосфера, вкусные напитки, отличная компания и большой экран - что еще нужно для идеального вечера?

Дополнительная информация здесь.

Нарва

Alex kohvik

17 мая в нарвском кафе пройдет сразу два мероприятия. Вечер начнется в 20:00 со стендапа опытных комиков из Риги Антона и Дениса, а затем, в 22:00, - совместный просмотр финала Евровидения. 

«Собираемся вместе, чтобы поддержать Эстонию и нашего невероятного Томми Кэша с песней Espresso Macchiato в финале Евровидения 2025. А мы уверены, что он пройдет в финал!» - пишут организаторы. - Прямая трансляция, живая энергия, громкая музыка, вкусный кофе и все по-настоящему!»

Также Alex Kohvik угостит каждого гостя бесплатной чашечкой эспрессо-макиато!

Подробнее смотрите здесь.

Grillberg

Нарвский гриль-бар и ресторан приглашает поклонников Евровидения в субботу на совместный просмотр масштабного песенного конкурса. Гостей ждет не только вкусная еда, но и специальное предложение по напиткам.

Вся информация здесь.

Йыхви

Next

17 мая в 22:00 в ночном клубе на большом экране покажут прямую трансляцию финала Евровидения. «Давайте болеть за Эстонию вместе!» - предлагают организаторы жителям города. 

Помимо просмотра песенного конкурса, будет также сет от диджея Buroff и яркое танцевальное шоу. До 00:00 девушка вход бесплатный.

Подробнее здесь.

Пярну

Hestia Hotel Strand

Вас ждут изысканные коктейли, вкусные закуски и трансляция финала Евровидения на большом экране.

«Если погода будет хорошей, с нашей террасы на крыше открывается великолепный вид на Пярнуский залив, где вечером садится солнце. Это отличная возможность собрать друзей и провести приятный вечер вместе, следя за самым масштабным музыкальным событием года», - отмечают организаторы.

Начало мероприятия, которое будет проходить на пятом этаже отеля (Lahe Hall), в 22:00. Вход бесплатный.

Дополнительная информация здесь.

Тарту

Klubi Gutenberg

«Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе поддержать Томми Кэша в финале Евровидения. Если, конечно, он туда попадет... Хотя почему бы и нет, правда?» - пишут организаторы, приглашая всех 17 мая в свое заведение.

Отличное настроение и вкусные закуски - гарантированы!

Больше информации ищите здесь.

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