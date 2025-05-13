ПОДБОРКА МЕСТ Не хочешь смотреть Евровидение в одиночку? Вот где будет точно весело

Первый полуфинал Евровидения в Базеле (Швейцария) начнется уже сегодня. И если вам не хочется смотреть песенный конкурс в одиночестве, а собраться с друзьями вне дома, то мы подготовили для вас список мест, где можно весело и комфортно наслаждаться каждым моментом Евровидения.
Таллинн
Cinamon
13, 15 и 17 мая в 22:00 в кинотеатре Cinamon T1 можно будет посмотреть Евровидение-2025. Вас ждет прямая трансляция на огромном экране, качество изображения и звука, как будто вы сами сидите в зрительном зале арены! Удобные кресла, уютная атмосфера, но самое интересное - конкурс нарядов.
«Это не просто совместный просмотр - это настоящий праздник блеска и стиля, и мы хотим увидеть, как ты сияешь! Блестки, пайетки, яркие цвета, смелые аксессуары, больше гламура и эффекта! Лучший образ получит особый приз!» - пишут организаторы.
Программа:
- 21:30 - Сбор гостей и приветственный напиток
- 21:45 - Выбор лучшего костюма
- 22:00 - Прямая трансляция
Bad Habits
В субботу, 17 мая, поддержать своих любимых участников можно будет в ресторане Bad Habits (Копли, 1). Вас ждут не только вкусные напитки, но и бургер «Томми Кэш».
Подробнее здесь.
Desire Bar
В самом сердце Таллинна бар Desire приглашает всех фанатов Евровидения провести вечер финала вместе.
«Смотрите конкурс в прямом эфире на двух больших экранах. Танцуйте и веселитесь всю ночь! Приходите с друзьями и погрузимся в атмосферу Евровидения по полной!»
Вся информация здесь.
RuddyXL
Финалом Евровидения можно будет насладиться и в столичном ночном клубе. Здесь вас ждет не только трансляция грандиозного шоу на большом экране, но и зажигательная музыка, коктейли и закуски, вдохновленные странами-участницами, а также викторина на проверку своих знаний о песенном конкурсе.
«Оденьтесь как ваш любимый артист Евровидения или приходите в том, в чем вам будет удобно. Главное, возьмите с собой энтузиазм и готовьтесь к незабываемому вечеру», - добавляют организаторы.
Philly Joe's
17 мая всех желающих ждут в джаз-клубе Philly Joe’s, где пройдет совместный просмотр финала Евровидения! Мероприятие начинается в 20:00, вход бесплатный, а за десять евро можно забронировать отдельный столик.
Подробнее смотрите здесь.
Akadeemia Kohv
Ценителей комфорта в субботу приглашают в уютное кафе, расположенное в Мустамяэ.
«В субботу, 17 мая мы вместе смотрим прямую трансляцию, наслаждаемся тематическими угощениями и десертами, болеем за любимых исполнителей и, конечно, пьем эспрессо-макиато по специальной цене», - пишут организаторы.
Гостей ждет также игра «Угадай победителя», мини-конкурс на лучший образ и, конечно же, небольшие, но приятные призы.
BH Pub
17 мая в байкерском пабе в Мустамяэ любители живой музыки смогут насладиться грандиозным финалом Евровидения!
Уютная атмосфера, вкусные напитки, отличная компания и большой экран - что еще нужно для идеального вечера?
Нарва
Alex kohvik
17 мая в нарвском кафе пройдет сразу два мероприятия. Вечер начнется в 20:00 со стендапа опытных комиков из Риги Антона и Дениса, а затем, в 22:00, - совместный просмотр финала Евровидения.
«Собираемся вместе, чтобы поддержать Эстонию и нашего невероятного Томми Кэша с песней Espresso Macchiato в финале Евровидения 2025. А мы уверены, что он пройдет в финал!» - пишут организаторы. - Прямая трансляция, живая энергия, громкая музыка, вкусный кофе и все по-настоящему!»
Также Alex Kohvik угостит каждого гостя бесплатной чашечкой эспрессо-макиато!
Подробнее смотрите здесь.
Grillberg
Нарвский гриль-бар и ресторан приглашает поклонников Евровидения в субботу на совместный просмотр масштабного песенного конкурса. Гостей ждет не только вкусная еда, но и специальное предложение по напиткам.
Вся информация здесь.
Йыхви
Next
17 мая в 22:00 в ночном клубе на большом экране покажут прямую трансляцию финала Евровидения. «Давайте болеть за Эстонию вместе!» - предлагают организаторы жителям города.
Помимо просмотра песенного конкурса, будет также сет от диджея Buroff и яркое танцевальное шоу. До 00:00 девушка вход бесплатный.
Подробнее здесь.
Пярну
Hestia Hotel Strand
Вас ждут изысканные коктейли, вкусные закуски и трансляция финала Евровидения на большом экране.
«Если погода будет хорошей, с нашей террасы на крыше открывается великолепный вид на Пярнуский залив, где вечером садится солнце. Это отличная возможность собрать друзей и провести приятный вечер вместе, следя за самым масштабным музыкальным событием года», - отмечают организаторы.
Начало мероприятия, которое будет проходить на пятом этаже отеля (Lahe Hall), в 22:00. Вход бесплатный.
Тарту
Klubi Gutenberg
«Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе поддержать Томми Кэша в финале Евровидения. Если, конечно, он туда попадет... Хотя почему бы и нет, правда?» - пишут организаторы, приглашая всех 17 мая в свое заведение.
Отличное настроение и вкусные закуски - гарантированы!