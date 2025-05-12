ПЕРВОЕ ФОТО МАЛЫШЕЙ У бывшей жены Джонни Деппа Эмбер Херд родилась двойня

Радостным известием о пополнении в семье артистка рассказала в Instagram. Херд опубликовала фото новорожденных, где видны их ножки. В публикации она рассказала, что малыши появились на свет 11 мая в символический праздник – День матери.

Кроме того, актриса рассекретила имена малышей. Сына она назвала Оушеном, а дочь - Агнес. Кто стал отцом детей - Эмбер до сих пор тщательно скрывает. Но от предыдущих отношений она воспитывает старшую дочь Уну, которую родила суррогатная мать.

«День матери 2025 года навсегда останется в моей памяти. В этом году я переполнена радостью, которую сложно передать словами - я праздную создание той семьи, о которой мечтала и к которой шла годами. Сегодня я официально делюсь новостью: к нашему маленькому сообществу Херд присоединилась двойня. Моя дочь Агнес и мой сын Оушен наполнили мою жизнь заботами и любовью. Когда четыре года назад я впервые стала мамой для маленькой Уны, мир изменился навсегда. Тогда мне казалось, что большее счастье вместить невозможно. Но теперь это счастье умножено на три!» - растрогала поклонников экс-жена Деппа.

Звезда призналась, что стать матерью - было ее мечтой, но ей пришлось столкнуться с проблемой зачатия. Тем не менее, сознательная подготовка позволила Эмбер праздновать День матери в новом составе.