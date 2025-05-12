ГАЛЕРЕЯ Дольче вита по-таллиннски: ресторан Bacio собрал красивых гостей на свой день рождения

Главным музыкальным подарком стало живое выступление харизматичного дуэта Filippo & Paola, которые наполнили пространство звуками итальянских мелодий, проникновенных баллад и узнаваемых мировых хитов в авторской интерпретации. Их энергия и искренность сделали атмосферу вечера по-настоящему волшебной.

Среди гостей - утонченная публика, ценители гастрономии, давние поклонники ресторана и те, кто только начал свое знакомство с этим местом. Элегантные мужчины и дамы в вечерних платьях, бокалы игристого, улыбки и неспешные беседы - каждый элемент напоминал сцену из итальянского фильма.