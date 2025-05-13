ВИДЕО «Только бы не мошенники»: фейковый аккаунт спекулирует на личности эстонской телеведущей Елены Соломиной

Недавно в Сети завирусилось кадры десятилетней давности с телеведущей Еленой Соломиной. Все бы ничего, да вот только видео не очень-то похоже на оригинал. Сама же телеведущая отметила, что уже несколько человек прислали ей этот ролик.
В конце апреля в Facebook появилось видео без звука, описание к которому намекает на то, что в эфире произошло нечто необычное. На самом же деле оказалось, что речь идет о так называемом дипфейке, то есть подделке.
В Youtube сохранилось оригинальное видео 12-летней давности, на котором отсутствует микрофон, а сама Елена не опускает голову, как на кадрах с фейквого аккаунта в Facebook:
Елена Соломина отметила, что, поскольку это изображение взято из видео с известной скороговоркой, и ведущая периодически сталкивается с тем, что оно где-то мелькает в интернете, то особых чувств она не испытала - привычно.
«Но потом возникла первая мысль - "только бы не мошенники", потому что не хочется становиться лицом каких-то нечистых схем, вторая - "почему так некрасиво?". Третья - что это очередной низкосортный развод на сайте, где веером лечат бородавки капустой и геморрой прижиганием крапивы. Самое неприятное - беспомощность, потому что в этой ситуации сделать что-то невозможно», - прокомментировала телеведущая.
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