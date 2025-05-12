Пн, 12.05.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Согласие
Условия
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Сосед превратил жизнь матери-одиночки в кошмар: «Сколько еще дети должны бояться ложиться спать?»

Перевод: Седа Дунгурова
Клоога.
Клоога. Фото: Erakogu

По словам многодетной матери, проживающей в Клоога (Харьюмаа), сосед снизу превратил ее жизнь в кошмар. Если старшие дети его не беспокоят, то младшие, напротив, вызывают у него раздражение. «Ему не нравится, что мои дети бегают по комнате», - говорит мать-одиночка, в дверь которой постоянно стучит сосед. Полиция прокомментировала ситуацию.

«В нашем подъезде живет интересный молодой человек. Уже долгое время издевается над матерью-одиночкой. Многократно обращались в полицию, но помощи не было», - пишет в Facebook Лисанна (имя изменено), подруга женщины, чей сосед снизу уже около полутора лет может в любой момент начать ломиться в дверь.

«Сколько еще дети должны жить в страхе и бояться ложиться спать? Это знает и слышит вся лестничная площадка. Неужели должно случиться что-то более ужасное, чем то, что он ломится в квартиру и угрожает, чтобы полиция отреагировала?» - спрашивает Лисанна.

Комментарии

Ключевые слова

Наверх