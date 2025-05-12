Сосед превратил жизнь матери-одиночки в кошмар: «Сколько еще дети должны бояться ложиться спать?»

По словам многодетной матери, проживающей в Клоога (Харьюмаа), сосед снизу превратил ее жизнь в кошмар. Если старшие дети его не беспокоят, то младшие, напротив, вызывают у него раздражение. «Ему не нравится, что мои дети бегают по комнате», - говорит мать-одиночка, в дверь которой постоянно стучит сосед. Полиция прокомментировала ситуацию.