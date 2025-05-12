ГОРОСКОП НА 12 МАЯ Скорпионов ждут трудности, Стрельцам стоит быть внимательнее

Близнецы

Весьма удачный день. Отложите серьезные дела, наслаждайтесь отдыхом и радуйтесь жизни - момент для этого наступил самый подходящий. Вы без труда сможете расположить к себе человека, симпатию которого ранее напрасно пытались завоевать. Влюбленные проведут наедине немало приятных минут, позволят себе признания, на которые не решались ранее. Многие почувствуют готовность к вступлению в брак или началу совместной жизни.

Родственники простят вам любые промахи, в трудной ситуации помогут делом и советом. Отношения в семье улучшаются, способствует этому появление общих интересов и увлечений, совместные поездки. Не исключены суета и хлопоты, но и они не вызовут у вас душевного дискомфорта.

Рак

Позитивные тенденции сильны, день удачен. Сегодня вы можете заниматься любыми делами – возможности велики, звезды на вашей стороне. Не станет проблемой получение помощи от влиятельных людей или тех, чьи знания и опыт вам сейчас совершенно необходимы. Можно попробовать свои силы в совершенно новой сфере, вступить на путь, который давно вас манил, но казался слишком опасным и сложным.

Спокойствие и гармония в отношениях с близкими людьми не только радуют, но и прогоняют сомнения и тревоги, преследовавшие вас в последнее время. Уверенность в своих силах возрастает, а вместе с ней увеличивается и ваша привлекательность для окружающих.

Лев