День матери по всему миру: пять необычных и трогательных традиций

День матери - это повод сказать слова благодарности тем, кто окружает заботой с первых дней жизни. Цветы, открытки, поздравления - все это традиционно и тепло. Но в разных уголках планеты у этого праздника свои особые оттенки. Рассказываем о пяти странах, где День матери отмечают особенно интересно.

Япония: гвоздики и рисовые шкатулки

В Японии День матери (Haha no hi) приходится на второе воскресенье мая. Самый популярный подарок - красные или розовые гвоздики, символ любви и благодарности. В школах дети рисуют портреты своих мам, а в некоторых семьях готовят традиционные блюда - например, тямпуру или особые рисовые коробочки «бэнто», оформленные с фантазией и любовью.

Интересно: в послевоенные годы этот праздник помог укрепить семейные ценности в стране, восстанавливающейся после трагедий.

Эфиопия: праздник после дождя

В Эфиопии День матери - это не календарная дата, а часть осеннего семейного фестиваля Антросхт, который начинается после сезона дождей. Женщины поют, танцуют и готовят вместе с дочерьми традиционные блюда из мяса и масла. Это не просто день, а целый ритуал восстановления связи между поколениями.

Факт: дети, даже живущие в городах, стремятся приехать к матерям в деревню на этот праздник, что делает его особенно значимым.

Мексика: серенады и мариачи