День матери по всему миру: пять необычных и трогательных традиций

День матери отмечается во второе воскресенье мая во многих частях мира. Хотя праздник отмечается в один и тот же день, традиции чествования матерей в разных странах различаются - от захватывающих игр и возложения красных гвоздик до особых государственных наград, передает mixnews.
День матери - это повод сказать слова благодарности тем, кто окружает заботой с первых дней жизни. Цветы, открытки, поздравления - все это традиционно и тепло. Но в разных уголках планеты у этого праздника свои особые оттенки. Рассказываем о пяти странах, где День матери отмечают особенно интересно.
Япония: гвоздики и рисовые шкатулки
В Японии День матери (Haha no hi) приходится на второе воскресенье мая. Самый популярный подарок - красные или розовые гвоздики, символ любви и благодарности. В школах дети рисуют портреты своих мам, а в некоторых семьях готовят традиционные блюда - например, тямпуру или особые рисовые коробочки «бэнто», оформленные с фантазией и любовью.
Интересно: в послевоенные годы этот праздник помог укрепить семейные ценности в стране, восстанавливающейся после трагедий.
Эфиопия: праздник после дождя
В Эфиопии День матери - это не календарная дата, а часть осеннего семейного фестиваля Антросхт, который начинается после сезона дождей. Женщины поют, танцуют и готовят вместе с дочерьми традиционные блюда из мяса и масла. Это не просто день, а целый ритуал восстановления связи между поколениями.
Факт: дети, даже живущие в городах, стремятся приехать к матерям в деревню на этот праздник, что делает его особенно значимым.
Мексика: серенады и мариачи
В Мексике День матери (Día de las Madres) отмечают 10 мая - независимо от дня недели. Уже с самого утра во дворах и на улицах звучат живые серенады - дети приглашают ансамбли мариачи, чтобы исполнить песню Las Mañanitas для мамы. А потом - традиционный завтрак, часто с тамалес или позоле.
Интересно: даже школы и госучреждения устраивают концерты и выставки, посвящённые матерям.
Индия: сочетание древнего и современного
Хотя День матери в Индии - сравнительно недавняя традиция, его празднуют всё шире. Современные семьи дарят цветы, пишут открытки, устраивают ужины в честь мам. Но в сельской местности, особенно в южной Индии, праздник часто соединяется с древними обрядами - матери приносят дары в храмы, считая её олицетворением богини.
Факт: в школах дети готовят сценки и танцы, рассказывающие о роли матери в эпосах Рамаяна и Махабхарата.
Сербия: праздник-игра
В Сербии День матери отмечается в декабре и называется Материце. Он входит в цикл зимних семейных праздников - наряду с Днем отца и Днем детей. Утром дети «связывают» маму поясом или платком, и она должна выкупиться - сладостями, фруктами или подарками. Всё это сопровождается весёлым смехом и песнями.