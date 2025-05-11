Принц Уильям провел черту: как он ограничивает влияние Гарри и Меган

Принц Уильям решил укрепить границы королевской семьи, сделав ряд шагов, направленных на ограничение привилегий, которыми продолжали пользоваться Гарри и Меган после их ухода от официальных обязанностей, сообщает MARCA.
Одним из символичных жестов стало приглашение известного шеф-повара Хосе Андреса - давнего союзника Сассекских - в состав жюри премии Earthshot Prize. Этот шаг восприняли как демонстрацию растущего дистанцирования между братьями и их благотворительными проектами.
Более того, Уильям и Кейт зарегистрировали бренд своего фонда в США, что указывает на планы активного присутствия на американской филантропической арене. Всё это - часть стратегии будущего короля, стремящегося ясно очертить рамки между действующими членами монархии и теми, кто выбрал независимый путь.
Но за формальной стороной скрывается глубоко личный конфликт. Как рассказывает Роберт Лейси в книге Battle of Brothers, переломный момент в отношениях между Уильямом и Гарри наступил, когда старший брат узнал о жалобах дворцового персонала на поведение Меган.
Доклад, составленный помощником Джейсоном Кнауфом, описывал токсичную атмосферу в Кенсингтонском дворце. Сотрудники жаловались на ранние письма на электронную почту в пять утра, встречи, вызывавшие тревожность, и даже случаи унижения.
Когда Уильям ознакомился с этим, он был потрясен и возмущен. Он немедленно позвонил Гарри. Тот встал на защиту жены, и разговор быстро перешел в ссору. Гарри отключил телефон, Уильям отправился к нему лично - но дистанция между ними с тех пор лишь росла.
В 2019 году разлад стал очевиден, а в 2020-м Гарри и Меган официально отказались от королевских обязанностей. В документалке Harry & Meghan Гарри вспоминал, как Уильям кричал на него во время встречи в Сандрингеме.
Со временем в прессу начали просачиваться и другие истории. Так, в 2024 году The Sunday Times сообщил, что Меган устроила скандал флористу из-за отсутствия упоминания в Instagram и орала на него на протяжении получаса.
Бывшие коллеги описывают контрастное поведение герцогини: от теплого и душевного - до холодного и отстраненного, если что-то шло не по плану. Один из источников сравнил ее манеру общения с хитрой подростковой манипуляцией.
Но не все описывают Меган в негативном свете. Продюсер Джейн Мари, работавшая с ней над проектом Archewell Audio, называет ее искренним и добрым человеком. Известно также, что герцогиня дарила сотрудникам косметику и подарки для домашних питомцев.
Претензии прозвучали и в адрес самого Гарри. Глава благотворительного фонда Sentebale доктор София Чандаука обвинила его в буллинге и обратилась в Комиссию по делам благотворительности. В ответ Гарри и соучредитель фонда принц Сеисо подали в отставку.