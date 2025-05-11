Принц Уильям провел черту: как он ограничивает влияние Гарри и Меган

Одним из символичных жестов стало приглашение известного шеф-повара Хосе Андреса - давнего союзника Сассекских - в состав жюри премии Earthshot Prize. Этот шаг восприняли как демонстрацию растущего дистанцирования между братьями и их благотворительными проектами.

Более того, Уильям и Кейт зарегистрировали бренд своего фонда в США, что указывает на планы активного присутствия на американской филантропической арене. Всё это - часть стратегии будущего короля, стремящегося ясно очертить рамки между действующими членами монархии и теми, кто выбрал независимый путь.

Но за формальной стороной скрывается глубоко личный конфликт. Как рассказывает Роберт Лейси в книге Battle of Brothers, переломный момент в отношениях между Уильямом и Гарри наступил, когда старший брат узнал о жалобах дворцового персонала на поведение Меган.

Доклад, составленный помощником Джейсоном Кнауфом, описывал токсичную атмосферу в Кенсингтонском дворце. Сотрудники жаловались на ранние письма на электронную почту в пять утра, встречи, вызывавшие тревожность, и даже случаи унижения.

Когда Уильям ознакомился с этим, он был потрясен и возмущен. Он немедленно позвонил Гарри. Тот встал на защиту жены, и разговор быстро перешел в ссору. Гарри отключил телефон, Уильям отправился к нему лично - но дистанция между ними с тех пор лишь росла.