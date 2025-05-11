Postimees Naine предложил матерям и дочерям Эстонии сделать нечто объединяющее: возьмите свою маму или дочь за руку, оденьтесь одинаково и сделайте совместное фото. Что произошло? Желание создать что-то объединяющее и искреннее появилось у множества людей.

Семейные узы заслуживают праздника. И что может быть красивее, чем провозгласить единство через одинаковые наряды! Дочери называют своих матерей «моей незаменимой и уникальной мамой», а матери в ответ - «мое сердце, моя самая дорогая». Столько искренних и красивых слов.

Это создает атмосферу мира и любви, подчеркивая особую связь между матерями и дочерьми, ведь именно дочери когда-то станут матерями, продолжая передавать любовь. Мы не говорим, что сыновья и отцы не важны, конечно, важны! Но в честь Дня матери мы посвящаем этот день нынешним и будущим матерям.

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