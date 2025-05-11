ГАЛЕРЕЯ Официальная церемония открытия Евровидения-2025 началась

Сегодня, 11 мая, в Базеле, Швейцария, проходит официальная церемония открытия Евровидения-2025. Смотрите галерею!
В этом году на сцене песенного конкурса выступят представители из 37 стран. Ранее их должно было быть 38, однако Молдова отказалась от участия в конкурсе. Эстонию представит эпатажный Томми Кэш.
Уже в следующий вторник, 13 мая, он выступит в первом полуфинале Евровидения. А финал песенного конкурса состоится в субботу, 17 мая. Ранее Кэш заявлял: «Мы взволнованы и готовимся. Не можем дождаться выступления».