ФОТО «Наш путь начинается с дома»: Юри Ратас поздравил свою мать и привел ее в место, которое для него особенно важно

«Прекрасно провести утро Дня матери с мамой в Брюсселе! Наш путь начинается с дома, и я благодарен тебе, дорогая мама, за то, что ты меня воспитала и наставила. Ты продолжаешь делать это и сейчас! Счастливого Дня матери всем мамам, бабушкам и прабабушкам!» - написал политик, опубликовав в своем Facebook фото с матерью в Европейском парламенте.