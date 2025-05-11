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ФОТО «Наш путь начинается с дома»: Юри Ратас поздравил свою мать и привел ее в место, которое для него особенно важно

Фото статьи
Фото: Mihkel Maripuu

Политик, бывший премьер-министр и депутат Европейского парламента Юри Ратас опубликовал в социальных сетях фото с мамой, сделанную в Европейском парламенте, в честь Дня матери, выразив ей свою благодарность. «Наш путь начинается с дома», - написал он в начале поста.

«Прекрасно провести утро Дня матери с мамой в Брюсселе! Наш путь начинается с дома, и я благодарен тебе, дорогая мама, за то, что ты меня воспитала и наставила. Ты продолжаешь делать это и сейчас! Счастливого Дня матери всем мамам, бабушкам и прабабушкам!» - написал политик, опубликовав в своем Facebook фото с матерью в Европейском парламенте.

Мать Юри Ратаса, Урве Ратас (84 года), - географ. Почти 30 лет она проработала в Таллиннском ботаническом саду на различных должностях.

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