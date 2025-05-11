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Необычные привычки и странности королевы Камиллы

Перевод: Герман Аверьянов
Фото статьи
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth/Scanpix

Когда-то Камилла считалась самой нелюбимой женщиной Великобритании. Сегодня она - надежная опора и верный спутник короля Карла. Ее ценят за вежливость, дружелюбие и тонкое чувство юмора - и как среди близких, так и среди подданных. Но какие малоизвестные привычки скрываются за ее королевским обликом и делают Камиллу такой, какая она есть на самом деле?

Рядом с королем Карлом III - женщина, которую он любил всю жизнь. Если король известен своей педантичностью - говорят, он требует, чтобы даже шнурки его ботинок были отглажены - то привычки Камиллы скорее теплые и по-человечески понятные, а не чудаковатые.

1. Мебель в путешествиях

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