Необычные привычки и странности королевы Камиллы

Когда-то Камилла считалась самой нелюбимой женщиной Великобритании. Сегодня она - надежная опора и верный спутник короля Карла. Ее ценят за вежливость, дружелюбие и тонкое чувство юмора - и как среди близких, так и среди подданных. Но какие малоизвестные привычки скрываются за ее королевским обликом и делают Камиллу такой, какая она есть на самом деле?