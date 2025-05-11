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ФОТО Меган Маркл и принц Гарри посетили концерт Бейонсе

Фото статьи
Фото: ETIENNE LAURENT

9 мая на стадионе SoFi в Лос-Анджелесе состоялся концерт Бейонсе в рамках ее тура Cowboy Carter. Событие посетили 43-летняя Меган Маркл и 40-летний принц Гарри.

Герцогиня Сассекская поделилась фотографиями и видео с концерта в своих соцсетях. На снимках она и Гарри широко улыбаются и выглядят очень счастливыми. В подборку вошел ролик, в котором младший сын Карла III нежно целует жену в щеку.

«О прошлой ночи… Спасибо Бейонсе и всей команде за потрясающий концерт (и очень веселое свидание). Люблю», - подписала публикацию Меган.

Напомним, что принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий в 2020 году и переехали из Великобритании в США. Гарри не скрывает, что очень скучает по родине и родным, отношения с которыми у него испортились после того, как он вместе с женой дал скандальное интервью Опре Уинфри, а позже выпустил книгу мемуаров.

В них прозвучали обвинения в адрес королевской семьи: среди прочего, Гарри обвинил родственников в расизме и в том, что сам он был лишь запасным наследником престола.

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