ФОТО Меган Маркл и принц Гарри посетили концерт Бейонсе

Герцогиня Сассекская поделилась фотографиями и видео с концерта в своих соцсетях. На снимках она и Гарри широко улыбаются и выглядят очень счастливыми. В подборку вошел ролик, в котором младший сын Карла III нежно целует жену в щеку.

«О прошлой ночи… Спасибо Бейонсе и всей команде за потрясающий концерт (и очень веселое свидание). Люблю», - подписала публикацию Меган.

Напомним, что принц Гарри и его жена отказались от королевских полномочий в 2020 году и переехали из Великобритании в США. Гарри не скрывает, что очень скучает по родине и родным, отношения с которыми у него испортились после того, как он вместе с женой дал скандальное интервью Опре Уинфри, а позже выпустил книгу мемуаров.