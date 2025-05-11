Концерт группы Metallica вызвал землетрясение

Культовая американская метал-группа Metallica в буквальном смысле заставила трястись землю во время своего выступления на стадионе Lane Вирджинского политехнического института и университета штата в Блэксбурге. Сейсмологическая обсерватория Virginia Tech (VTSO) зафиксировала подземные толчки, вызванные огромной энергией концерта, сообщает Fox News.
Когда на стадионе зазвучали начальные аккорды композиции Enter Sandman, 60-тысячная толпа зрителей начали синхронно прыгать и хлопать, что вызвало небольшое землетрясение.
Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил, что их сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 км от стадиона, четко зафиксировал движение земли, произведенное восторженной публикой.
Хотя незначительная сейсмическая активность, быстро названная в сети Metallica Quake, имела место, она оказалась слишком слабой, чтобы быть зарегистрированной по шкале Рихтера.
Последний пример коллективного топанья и прыжков под музыку, способных спровоцировать подземные толчки, - концерты американской суперзвезды Тейлор Свифт. В 2023 году два концерта поп-звезды в Сиэтле вызвали мини-землетрясение.