Концерт группы Metallica вызвал землетрясение

Когда на стадионе зазвучали начальные аккорды композиции Enter Sandman, 60-тысячная толпа зрителей начали синхронно прыгать и хлопать, что вызвало небольшое землетрясение.

Директор VTSO Мартин Чепмен подтвердил, что их сейсмограф, расположенный примерно в 1,6 км от стадиона, четко зафиксировал движение земли, произведенное восторженной публикой.

Хотя незначительная сейсмическая активность, быстро названная в сети Metallica Quake, имела место, она оказалась слишком слабой, чтобы быть зарегистрированной по шкале Рихтера.