Стилист Зендаи раскрыл подробности ее свадьбы с Томом Холландом

Поклонники Зендаи и Тома Холланда никогда не увидят ни свадебного платья актрисы, известной своим модным совершенством, ни кадров бракосочетания. Об этом стилист знаменитости Лоу Роуч заявил в разговоре с Complex.
По его словам, пара всегда придерживалась принципа «личное - не публичное».
«Она и Том очень скрытны в своих отношениях. Они пытаются быть максимально скрытыми. Не будет разворота Vogue или фотографий свадьбы, и люди, которых она пригласит, будут очень уважать их личную жизнь, поэтому это будет действительно красивое платье, которое никто не увидит», - подчеркнул он.
Когда у Роуча спросили, намерен ли он помочь своей клиентке с выбором платья, тот ответил, что он бы согласился, но дал понять, что до свадьбы пройдет еще немало времени.
«Конечно, конечно. Это далеко. Они оба снимаются в нескольких фильмах в этом году и во многих премьерах в следующем году, так что вы увидите много красных дорожек [образов], так что я отдыхаю к 2026 году. Но свадьба… вы знаете», - заговорил загадками стилист.
В январе СМИ подтвердили, что пара обручилась. Слухи усилились после того, как Зендая надела бриллиантовое украшение на безымянный палец во время «Золотого глобуса».
Холланд сделал предложение между рождественскими и новогодними праздниками, перед этим попросив благословения у родителей девушки.
Зендая и Том познакомились на работе, то бишь на съемках фильма «Человек-паук», где играют Эм-Джей и Питера Паркера соответственно. В сентябре 2021 года пара впервые намекнула на роман, когда Холланд поделился селфи с актрисой в честь ее дня рождения, подписав фото «Моя Эм-Джей».
В июне 2023 года Том заявил, что их личная жизнь не будет достоянием общественности:
«Наши отношения - это то, что мы невероятно оберегаем, и мы хотим сохранить их как можно более священными. Мы не думаем, что мы кому-то должны, это наше дело, и это не имеет никакого отношения к нашей карьере».