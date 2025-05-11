Стилист Зендаи раскрыл подробности ее свадьбы с Томом Холландом

По его словам, пара всегда придерживалась принципа «личное - не публичное».

«Она и Том очень скрытны в своих отношениях. Они пытаются быть максимально скрытыми. Не будет разворота Vogue или фотографий свадьбы, и люди, которых она пригласит, будут очень уважать их личную жизнь, поэтому это будет действительно красивое платье, которое никто не увидит», - подчеркнул он.

Когда у Роуча спросили, намерен ли он помочь своей клиентке с выбором платья, тот ответил, что он бы согласился, но дал понять, что до свадьбы пройдет еще немало времени.

«Конечно, конечно. Это далеко. Они оба снимаются в нескольких фильмах в этом году и во многих премьерах в следующем году, так что вы увидите много красных дорожек [образов], так что я отдыхаю к 2026 году. Но свадьба… вы знаете», - заговорил загадками стилист.

В январе СМИ подтвердили, что пара обручилась. Слухи усилились после того, как Зендая надела бриллиантовое украшение на безымянный палец во время «Золотого глобуса».

Холланд сделал предложение между рождественскими и новогодними праздниками, перед этим попросив благословения у родителей девушки.

Зендая и Том познакомились на работе, то бишь на съемках фильма «Человек-паук», где играют Эм-Джей и Питера Паркера соответственно. В сентябре 2021 года пара впервые намекнула на роман, когда Холланд поделился селфи с актрисой в честь ее дня рождения, подписав фото «Моя Эм-Джей».

В июне 2023 года Том заявил, что их личная жизнь не будет достоянием общественности: