День матери - это время, когда мы отмечаем особую связь между мамами и детьми. Это повод задуматься о значении материнства - о заботе, душевном тепле и маленьких приятных сюрпризах, которые каждый день согревают наши сердца. В честь этого дня несколько мам из Эстонии поделились своими историями и размышлениями, вспоминая моменты, особенно тронувшие их душу.

Мари (48): Один из таких дней до сих пор в памяти. Моему младшему сыну было, кажется, восемь лет, а старшему - чуть больше десяти. Они проснулись рано, сварили мне кофе и принесли в постель немного пригоревшие блинчики, а сверху нарисовали сердечко вареньем. К блинчикам прилагалась открытка, на которой было написано: «Ты лучшая мама на свете, даже если иногда злишься». Я рассмеялась и одновременно прослезилась. Такая честность и искренность... Тогда я поняла, что все те дни и бесконечные хлопоты не были напрасны. Сейчас мои дети уже взрослые и дарят цветы, но то утро с блинчиками, приготовленными маленькими руками, и с помятой открыткой навсегда останется в моем сердце.