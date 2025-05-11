ГОРОСКОП НА 11 МАЯ У Овнов удачный день, Львов ждут трудности

Близнецы

Очень хорош день для общения с членами семьи, домашних дел, отдыха в кругу близких. Контакты с малознакомыми людьми следует сократить: вы едва ли получите от них удовольствие или сможете извлечь какую-то пользу. Неплохо сложатся поездки, появится возможность побывать в интересных местах. День подходит для учебы, научной и творческой деятельности. Общение с любимым человеком порадует, хотя полное взаимопонимание маловероятно.

Решение серьезных проблем лучше отложить: может возникнуть путаница, добиться желаемого будет нелегко. Не стоит также тратить деньги на исполнение минутных желаний, участвовать в азартных играх.

Рак

Очень ценны помощь и моральная поддержка родственников. В кругу членов семьи вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно. Можно заниматься домашними делами, украшать жилище – природная аккуратность и развитый вкус будут вам надежными помощниками. Избегайте лишних расходов, не покупайте вещей, в необходимости которых не уверены: вскоре у вас появится возможность использовать деньги с большей пользой.

Появляется шанс решить проблемы в личной жизни, однако для этого необходимо проявить силу воли, непреклонность и даже упрямство. Сейчас у вас есть возможность изменить сложившуюся ситуацию, постарайтесь не терять время зря.

Лев