ФОТО Принц Гарри потерялся в Лондоне

Гарри, который уверял суд, что не может чувствовать себя в Великобритании в безопасности, отправился в гости к другу и случайно позвонил в три дома, прежде, чем нашел нужный ему адрес.

Один из жителей района, где плутал принц, рассказал, что их домработница открыла дверь, но не узнала королевскую особу.

«Мы были шокированы, увидев, что на камере был он. Мы заметили это только тогда, когда соседи начали говорить - и тогда мы подумали: "О, да!"» – рассказал он журналистам.

Другой очевидец добавил: «Два из домов, в которые он стучался, находятся на совершенно противоположных концах дороги длиной около полумили. Немного странно, что он, похоже, понятия не имел, какой дом ему нужен. Я не думаю, что многие люди просто пойдут по дороге и будут стучать в двери, тем более, если вы не чувствуете себя в безопасности».

На снимке дверного звонка Гарри запечатлен без галстука, в синем костюме с телефоном у правого уха.

My first impression from Harry's door knocking pic is that it looks like an alternative rock album cover from the 90s. pic.twitter.com/QXJmSGpb5K — The Royal Rogue (@the_royal_rogue) May 10, 2025