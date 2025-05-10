Грецкие орехи улучшат умственные способности, но есть нюанс

Исследование ученых Университета Рединга обнаружило, что употребление грецких орехов утром приводит к более быстрой реакции на сложные мыслительные задачи в течение дня. Однако эффекты проявляются только через шесть часов после употребления - намного позже, чем большинство людей ожидало бы, пишет Studyfinds.

В ходе эксперимента, в котором приняли участие 32 человека в возрасте от 18 до 30 лет, испытуемые впервый раз съели на завтрак 50 граммов измельченных грецких орехов, смешанных с мюсли и йогуртом. В другой раз они съели почти такой же завтрак, но вместо грецких орехов было масло.

Оба приема пищи содержали одинаковое количество калорий, хотя завтрак с грецкими орехами был уникальным, поскольку содержал жирные кислоты омега-3 и растительные соединения, называемые полифенолами.

После завтрака участники проходили когнитивные тесты на исходном уровне и снова через 2, 4 и 6 часов. Эти тесты измеряли память, исполнительную функцию (умственные навыки планирования и самоконтроля) и настроение. Исследователи также регистрировали активность мозга и собирали образцы крови.

В задачах, измеряющих исполнительную функцию - умственные способности, такие как сосредоточенность, принятие решений и контроль импульсов - люди неизменно реагировали быстрее после употребления грецких орехов по сравнению с контрольным завтраком.