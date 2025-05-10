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БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени Coop распространяется новая мошенническая схема

Перевод: Елизавета Лынник
Фото статьи
Фото: Ekraanitõmmis

В TikTok от имени Coop распространяются фальшивые посты, которые якобы записывают бывшие сотрудники Coop и призывают переходить по различным ссылкам. «Это ложная информация. Подтверждаем, что данные заявления не соответствуют действительности, и мы не имеем никакого отношения к данному контенту или этим людям», - заявил представитель Coop, призвав пользователей сообщать о подобных публикациях.

В редакцию Elu24 поступила информация о новой мошеннической схеме, распространяющейся в TikTok. «Таких аккаунтов много, причем с разными именами. Переходить по ссылке нельзя - это опасно. Прилагаю скриншоты одного из таких профилей», - сообщил человек, приславший наводку, указав на пользователя TikTok, который якобы делится «секретами Coop».

Публикация выглядит правдоподобно, но на самом деле поддельная.
Публикация выглядит правдоподобно, но на самом деле поддельная. Фото: Ekraanitõmmis TikTokist.
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