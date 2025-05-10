БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени Coop распространяется новая мошенническая схема

В TikTok от имени Coop распространяются фальшивые посты, которые якобы записывают бывшие сотрудники Coop и призывают переходить по различным ссылкам. «Это ложная информация. Подтверждаем, что данные заявления не соответствуют действительности, и мы не имеем никакого отношения к данному контенту или этим людям», - заявил представитель Coop, призвав пользователей сообщать о подобных публикациях.
В редакцию Elu24 поступила информация о новой мошеннической схеме, распространяющейся в TikTok. «Таких аккаунтов много, причем с разными именами. Переходить по ссылке нельзя - это опасно. Прилагаю скриншоты одного из таких профилей», - сообщил человек, приславший наводку, указав на пользователя TikTok, который якобы делится «секретами Coop».