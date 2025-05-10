БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! От имени Coop распространяется новая мошенническая схема

В TikTok от имени Coop распространяются фальшивые посты, которые якобы записывают бывшие сотрудники Coop и призывают переходить по различным ссылкам. «Это ложная информация. Подтверждаем, что данные заявления не соответствуют действительности, и мы не имеем никакого отношения к данному контенту или этим людям», - заявил представитель Coop, призвав пользователей сообщать о подобных публикациях.