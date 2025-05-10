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ФЕЙК? В социальных сетях распространяется фото товара с удивительным названием

Фото статьи
Фото: Erakogu

В соцсетях набирает популярность фотография товара с названием «Летняя очищающая жидкость для насекомых» (Putukate suvine puhastusvedelik - эст.). Якобы ошибочный перевод названия веселит комментаторов и вызывает удивление: как вообще продукт с таким названием мог попасть на полки магазинов?

«Чистый, легкий и понятный эстонский язык!» - иронизирует Кюллике, опубликовавшая этот снимок на своей странице в Facebook. Пост активно обсуждают и пересылают. На фото привлекает внимание и логотип партии зеленых.

«Сороконожкам может жидкости не хватить», - шутит один. «Неужели в магазине вообще ни одного эстонца нет?» - поражается другой, увидев абсурдную этикетку. «Это же и ежу понятно - берешь комара и просто натираешь», - продолжают острить пользователи. «А крысам тоже можно мазать?» - спрашивают еще. Никто из комментаторов не сомневается в реальности снимка - кажется вполне вероятным, что именно такой текст мог быть напечатан на ценнике, ведь подобные ошибки случались и раньше.

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