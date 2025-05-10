ФЕЙК? В социальных сетях распространяется фото товара с удивительным названием

В соцсетях набирает популярность фотография товара с названием «Летняя очищающая жидкость для насекомых» (Putukate suvine puhastusvedelik - эст.). Якобы ошибочный перевод названия веселит комментаторов и вызывает удивление: как вообще продукт с таким названием мог попасть на полки магазинов?
«Чистый, легкий и понятный эстонский язык!» - иронизирует Кюллике, опубликовавшая этот снимок на своей странице в Facebook. Пост активно обсуждают и пересылают. На фото привлекает внимание и логотип партии зеленых.