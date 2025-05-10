ФЕЙК? В социальных сетях распространяется фото товара с удивительным названием

«Сороконожкам может жидкости не хватить», - шутит один. «Неужели в магазине вообще ни одного эстонца нет?» - поражается другой, увидев абсурдную этикетку. «Это же и ежу понятно - берешь комара и просто натираешь», - продолжают острить пользователи. «А крысам тоже можно мазать?» - спрашивают еще. Никто из комментаторов не сомневается в реальности снимка - кажется вполне вероятным, что именно такой текст мог быть напечатан на ценнике, ведь подобные ошибки случались и раньше.