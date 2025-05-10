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ОБЗОР На каких участках дороги в Эстонии чаще всего превышают скорость?

Перевод: Елизавета Лынник
Полицейский ведет дорожный надзор.
Полицейский ведет дорожный надзор. Фото: Mailiis Ollino

В Эстонии много водителей, которые любят превышать скорость, чтобы «выиграть» несколько минут по пути к месту назначения. Поэтому в крупнейших городах страны появились популярные отрезки дорог и улицы, где превышение скорости встречается особенно часто.

Исследование Norstat показало, что большинство водителей стран Балтии не соблюдают скоростной режим, а чаще всего нарушают его в Литве и Эстонии. Скорость превышают до 74 процентов автомобилистов. Хотя, по данным полиции, превышение допустимой скорости - главная причина самых тяжелых ДТП, сами водители не относятся к ограничениям всерьез.

Согласно заказанному ERGO исследованию компании Norstat, большинство балтийских водителей игнорируют скоростные ограничения, причем больше всего лихачей - в Литве и Эстонии. Более 650 000 человек имеют водительские права. По данным свежего опроса, в Эстонии скорость превышают 74 процента водителей, в Литве - 76 процентов, а самое дисциплинированное вождение - у латвийцев, среди которых нарушают скоростной режим 67 процентов.

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