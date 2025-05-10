ОБЗОР На каких участках дороги в Эстонии чаще всего превышают скорость?

Исследование Norstat показало, что большинство водителей стран Балтии не соблюдают скоростной режим, а чаще всего нарушают его в Литве и Эстонии. Скорость превышают до 74 процентов автомобилистов. Хотя, по данным полиции, превышение допустимой скорости - главная причина самых тяжелых ДТП, сами водители не относятся к ограничениям всерьез.