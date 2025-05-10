В Германии при загадочных обстоятельствах найден мертвым скандально известный рэпер

В Германии найден мертвым популярный рэпер Xatar, известный также под своим настоящим именем Гивар Хаджаби. Об этом сообщило местное издание Far Out.
По данным издания Deutschlandfunk, тело артиста обнаружено в квартире в Кельне без видимых следов насильственной смерти.
По результатам вскрытия, патологоанатом следов насилия также не обнаружил. Обстоятельства трагедии остаются неизвестными, правоохранительные органы уже начали расследование и пока не исключают версию о причастности к трагедии посторонних лиц.
43-летний исполнитель был известен благодаря таким альбомам, как Alles oder nix и Baba aller Babas. Рэпер отстаивал права меньшинств, отметила изданию правозащитница и журналистка Дюзен Теккал. Xatar поддерживал инициативы езидов и курдов, так как имел иранские и курдские корни.
Кроме того, Хаджаби прославился серией скандалов. Так, 2009 году на вечеринке Playboy в США он сломал нос одной из моделей. В этом же году он участвовал в ограблении инкассаторского автомобиля, перевозившего золото. Рэпер и трое его сообщников украли 1,7 миллиона евро и скрылись в Ираке. Был объявлен в международный розыск Интерполом и уже в 2010 году осужден и получил тюремный срок.
Находясь за решеткой, он начал активно выпускать музыку. Помимо этого, Xatar имел доходы от ювелирного дела, а также был владельцем шашлычной и кальян-бара. В 2022 году вышел фильм о жизни рэпера под названием «Золото Рейна» режиссера Фатиха Акина.