88-летняя звезда «Служебного романа» попала в больницу: известна причина

Народная артистка РФ Светлана Немоляева, которая известна по фильмам «Служебный роман» и «Небеса обетованные», попала в больницу, пишет Униан.
88-летнюю женщину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной стали проблемы с сердцем, которыми она страдает последние десять лет.
«С 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, слабость и потемнение в глазах. На днях ей провели криобалонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара», - пишут российские СМИ.
Медики рекомендовали Светлане следить за нагрузками и состоянием здоровья.
К слову, актриса с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины поддерживает политику Кремля. Немоляева продолжает сниматься в российских фильмах и сериалах, а два года назад получила орден «За заслуги перед Родиной» II степени из рук Путина.