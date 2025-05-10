88-летняя звезда «Служебного романа» попала в больницу: известна причина

88-летнюю женщину экстренно госпитализировали в тяжелом состоянии. Причиной стали проблемы с сердцем, которыми она страдает последние десять лет.

«С 2015 года актриса периодически жаловалась на давление, аритмию, головокружение, потерю сознания, слабость и потемнение в глазах. На днях ей провели криобалонную абляцию, устранили проблемные участки сердечно-сосудистой системы, стабилизировали состояние и выписали через три дня стационара», - пишут российские СМИ.

Медики рекомендовали Светлане следить за нагрузками и состоянием здоровья.