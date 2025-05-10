ВИДЕО Кристина Орбакайте встретилась на Кипре с Аллой Пугачевой и встала перед ней на колени

В четверг в Лимасоле у Кристины Орбакайте состоялся концерт. Алла Пугачева пришла на мероприятие со своими детьми от Максима Галкина и подошла к сцене, чтобы подарить дочери цветы, когда та исполняла песню «Алла будет петь», посвященную матери. Принимая букет, Орбакайте встала перед Пугачевой на колени. Позже она поделилась в соцсетях видео, запечатлевшими этот момент.