ВИДЕО Кристина Орбакайте встретилась на Кипре с Аллой Пугачевой и встала перед ней на колени

53-летняя Кристина Орбакайте встретилась на Кипре со своей матерью, 76-летней Аллой Пугачевой.
В четверг в Лимасоле у Кристины Орбакайте состоялся концерт. Алла Пугачева пришла на мероприятие со своими детьми от Максима Галкина и подошла к сцене, чтобы подарить дочери цветы, когда та исполняла песню «Алла будет петь», посвященную матери. Принимая букет, Орбакайте встала перед Пугачевой на колени. Позже она поделилась в соцсетях видео, запечатлевшими этот момент.
«Как прекрасно начался мой самый любимый месяц - Май! Стартовал европейский тур на Кипре, именно здесь мы со всем залом смогли исполнить "Алла будет петь!" Спасибо за единство наших Душ», - подписала видео Кристина Орбакайте.