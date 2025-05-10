«Грохот, а не музыка»: шумный фестиваль в Эстонии стал причиной судебного разбирательства

Уже восемь лет фестиваль I Land Sound, проходящий на островке Иллику в Ориссааре на Сааремаа, привлекает артистов как из Эстонии, так и из-за рубежа. Однако далеко не все в восторге от громких децибел, доносящихся с фестиваля, особенно ночью и ранним утром. Со временем накопившиеся жалобы благодаря усилиям одного из жителей Ориссааре дошли до Таллиннского административного суда.
В четверг, 8 мая, в Таллиннском административном суде прошло первое слушание по жалобе жителя Ориссааре Меэлиса Кангура с требованием запретить волостной управе Сааремаа выдавать I Land Sound Festival OÜ и НКО Perekond Piidivabrik разрешение на проведение публичного мероприятия - фестиваля I Land Sound 2025 - в следующие даты: 17, 18, 19 и 20 июля 2025 года c 22.00 до 6.00 и с 00.00 до 7.00.