«Грохот, а не музыка»: шумный фестиваль в Эстонии стал причиной судебного разбирательства

Уже восемь лет фестиваль I Land Sound, проходящий на островке Иллику в Ориссааре на Сааремаа, привлекает артистов как из Эстонии, так и из-за рубежа. Однако далеко не все в восторге от громких децибел, доносящихся с фестиваля, особенно ночью и ранним утром. Со временем накопившиеся жалобы благодаря усилиям одного из жителей Ориссааре дошли до Таллиннского административного суда.